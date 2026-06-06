Vremenska prognoza
Fronta napušta Hrvatsku: Kiša slabi, stiže sunčanije i toplije vrijeme
Donosimo vam vremensku prognozu Kristijana Božarova.
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U protekla 24 sata Hrvatsku je prešla još jedna atmosferska fronta koja je najviše oblaka i kiše donijela kopnenim krajevima pa je tako noćas u dijelovima Slavonije palo i do 20 mm kiše. Nastavak dana nam nudi polagano popravljanje vremenske situacije pa će kiša i na istoku zemlje prestati, a bit će i sunčanih razdoblja.
Povremeno i dalje očekujemo više oblaka, ali bi u najvećem dijelu Hrvatske dan trebao proći suho. Na Jadranu jutros mjestimice ima bure koja će tijekom dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
Sutra sunčanije i toplije. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, Vjetar na kopnu uglavnom slab, a duž obale umjeren, na otvorenom moru i otocima i jak sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu bura.
Jutro svježe uz minimalnu temperaturu u unutrašnjosti od 12 do 16°C, u gorju nižu, a na Jadranu blizu 20°C. Najviša dnevna većinom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Navečer na krajnjem sjeverozapadu unutrašnjosti postoji mala mogućnost za kraći pljusak.
Početak tjedna nosi nam puno sunca i topline, a nova promjena vremena moguća je sredinom novog tjedna.
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