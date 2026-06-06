Fronta napušta Hrvatsku: Kiša slabi, stiže sunčanije i toplije vrijeme

U protekla 24 sata Hrvatsku je prešla još jedna atmosferska fronta koja je najviše oblaka i kiše donijela kopnenim krajevima pa je tako noćas u dijelovima Slavonije palo i do 20 mm kiše. Nastavak dana nam nudi polagano popravljanje vremenske situacije pa će kiša i na istoku zemlje prestati, a bit će i sunčanih razdoblja.