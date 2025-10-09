Dobre turističke brojke i u rujnu: Više od 90 posto prometa ostvarili strani turisti

Među regijama u Hrvatskoj, 96 posto svih noćenja u rujnu ostvareno je na Jadranu, pri čemu najviše ili 28,5 posto u Istri koja ima i najveći plus u odnosu na lanjski rujan, od 8,2 posto. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s udjelom u noćenjima od 20,2 posto i porastom od 3,2 posto, te Kvarner s 16,3 posto od ukupnih noćenja i rastom od sedam posto.