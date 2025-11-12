Oglas

Važna obavijest HŽ-a: Uvode posebnu regulaciju prometa, evo na kojim dionicama

Hina
12. stu. 2025. 11:25
Goran Stanzl/PIXSELL

Od 13. do 16. studenoga očekuju se znatni poremećaji u željezničkom prometu zbog radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo -Križevci i Križevci - Koprivnica - državna granica s Mađarskom, priopćila je u srijedu HŽ Infrastruktura.

Od  13. do 16. studenoga bit će privremeno obustavljen kompletan željeznički promet između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec, a od 14. do 16. studenoga između kolodvora Sesvete i Ivanić-Grad. 

Od 13. do 15. studenoga, od 9.30 do 16.15 sati, bit će privremeno obustavljen kompletan željeznički promet  između kolodvora Križevci i Koprivnica.

U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan od Zagreb Glavnog kolodvora do Vrbovca, Novske, Savskog Marofa i Osijeka.

Gradsko-prigradski vlakovi od 14. do 16. studenoga vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će autobusi.

U tom razdoblju putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza.

Više informacija o posebnoj regulaciji prometa putnici mogu pronaći na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te na kolodvorima i stajalištima. 

HŽ Infrastruktura ispričava se putnicima te ih moli za strpljenje i razumijevanje.

Po završetku projekata zbog kojih privremeno uzrokuju poremećaje u prometu, zajedno vrijednih više od pola milijarde eura sufinanciranih iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova očekuje se 2026. godine.

željeznički promet

