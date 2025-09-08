HŽ izdao upozorenje: Opasnost od strujnog udara postoji i dva metra od pruge

HŽ Infrastruktura je na početku školske godine pozvala roditelje i nastavnike, ali i sve odrasle u njihovu okruženju, da djeci skrenu pozornost na opasnosti koje prijete prilikom neopreznog prelaženja preko ili boravka uz prugu, a učenike da budu odgovorni.
Napon na pruzi je 113 puta jači od onog kod kuće
"Budite odgovorni i prelazite preko pruge samo na obilježenim mjestima", poručila je HŽ Infrastruktura, ističući da je strogo zabranjeno kretati se po pruzi ili po stazama uz prugu kao i bacati kamenje i druge predmete na vlakove i prugu.
Igra na pruzi također je strogo zabranjena, kao i penjanje na vagone i stupove kontaktne mreže. Osim ozljeda od pada, postoji još veća opasnost, a to je opasnost od strujnog udara.
Opasno je dirati i signalne ili druge uređaje uz prugu jer je napon na pruzi 113 puta jači od onog u kućanstvu, a za nastanak strujnog udara nije ni potrebno dodirnuti žice, već je dovoljno biti udaljen i dva metra od dijelova kontaktne mreže, upozoravaju.
Što napraviti prije prelaska pruge?
Prije prelaska preko željezničke pruge obavezno stanite i, uz poštivanje prometnih znakova i željezničke signalizacije, prijeđite tek kada se uvjerite u to da ne nailazi vlak.
Ako je polubranik spušten, pričekajte da se on podigne, a ako polubranika na prijelazu nema, već su ondje prometni znakovi Stop i Andrijin križ, zaustavite se i dobro pogledajte oko sebe.
"Zaustavni put vlaka iznosi i do 1500 metara, zbog čega strojovođa, nakon što na pruzi vidi automobil ili osobu, vlak ne stigne zaustaviti na vrijeme. Vlakovi su i sve tiši pa se njihov dolazak ne čuje dok nisu u blizini. Zato nemojte nositi slušalice u blizini željezničke pruge i ne gledajte u mobitel! I zapamtite - vlak je uvijek brži!", upozorava HŽ Infrastruktura.
Napominju da nova školska godina donosi donosi radionice na temu akcije „Vlak je uvijek brži“ koju provode već 26 godina, a koja će obuhvatiti nove generacije učenika u osnovnim školama, ali i odraslih sudionika koje educiraju na željezničko-cestovnim prijelazima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
