HŽ izdao upozorenje: Opasnost od strujnog udara postoji i dva metra od pruge

"Zaustavni put vlaka iznosi i do 1500 metara, zbog čega strojovođa, nakon što na pruzi vidi automobil ili osobu, vlak ne stigne zaustaviti na vrijeme. Vlakovi su i sve tiši pa se njihov dolazak ne čuje dok nisu u blizini. Zato nemojte nositi slušalice u blizini željezničke pruge i ne gledajte u mobitel! I zapamtite - vlak je uvijek brži!", upozorava HŽ Infrastruktura.