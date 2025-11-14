Dobre vijesti: Stiže naknada na račune velikog broja korisnika

U četvrtak 20. studenoga 2025. počinje isplata doplatka za djecu za listopad 2025., izvijestio je HZMO.
Doplatak za djecu dobit će 145.562 korisnika za ukupno 291.547 djece.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.
