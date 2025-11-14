Oglas

HZMO

Dobre vijesti: Stiže naknada na račune velikog broja korisnika

N1 Info
14. stu. 2025. 11:08
Euro
Unsplash/Ilustracija

U četvrtak 20. studenoga 2025. počinje isplata doplatka za djecu za listopad 2025., izvijestio je HZMO.

Doplatak za djecu dobit će 145.562 korisnika za ukupno 291.547 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.

Teme
HZMO doplatak za djecu isplata doplatka za djecu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

