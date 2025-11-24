Dobre vijesti za osječke umirovljenike: Za božićnice rekordan iznos

Gradonačelnik Ivan Radić ističe da se posljednjih nekoliko godina sustavno povećavaju izdvajanja za božićnice i uskrsnice, a ove se godine to čini u dosad u najvećem obujmu. Naša je zadaća stvarati uvjete za dostojanstven, aktivan i ispunjen život u trećoj životnoj dobi, i to ćemo nastaviti činiti, poručuje gradonačelnik Radić.