Brojni gradovi dijele božićnice za umirovljenike: Evo tko je rekorder koji će isplatiti 600 eura

N1 Info
19. stu. 2025. 08:22
17.12.2023., Zagreb - Ilustracija, bozicnice isplacene u eurima Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Gradovi diljem Hrvatske i ove će godine isplatiti božićnice umirovljenicima, a iznosi u mnogima od njih veći su nego prošle godine.

Brojni gradovi i ove će godine počastiti umirovljenike božićnicom.

Svaki se htio pohvaliti većim iznosom od prošle godine, a jedan će rekorder isplatiti i do 600 eura! Neki su otišli i korak dalje pa će, uz božićnicu, umirovljenike razveseliti i mjesečnim dodatkom.

Isplata je krenula u Velikoj Gorici i to u iznosu od 40 do 120 eura. U glavnom gradu 100 eura božićnice dobit će oni s mirovinom do 350 eura, kao i primatelji socijalnih naknada, piše Dnevnik.hr.

Za isplatu se spremaju i drugi veći gradovi. Većina planira božićnice od 50 eura. Ovisno o visini mirovine, dijelit će od 40 do 90 eura. Varaždin, primjerice, božićnice od lani s 50 diže do 75. U gotovo svim gradovima cenzus se kreće između 400 i 600 eura. Osijek iznos još planira, ali poručuju da će biti više nego ikad prije.

Najšire ruke i ove je godine Umag s božićnicama od 100 do 600 eura. Radovati se mogu i drugi. Svim umirovljenicima Poreč će isplatiti oko 111 eura. Pula dijeli bon od 70. Riječanima s najnižim mirovinama od 100 do 130 eura. 53 eura dobit će i Zadrani s mirovinom do 200 eura. Računicu će podebljati mjesečnim dodatkom.

Koliko dati umirovljenicima, dio Dalmacije i krajnji jug još računaju. Država planira isplatiti godišnji dodatak koji iznosi šest eura puta godina staža. I božićnice i dodaci na račune bi trebali stići do kraja prosinca.

Teme
božićnica umirovljenici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

