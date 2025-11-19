Brojni gradovi dijele božićnice za umirovljenike: Evo tko je rekorder koji će isplatiti 600 eura

Za isplatu se spremaju i drugi veći gradovi. Većina planira božićnice od 50 eura. Ovisno o visini mirovine, dijelit će od 40 do 90 eura. Varaždin, primjerice, božićnice od lani s 50 diže do 75. U gotovo svim gradovima cenzus se kreće između 400 i 600 eura. Osijek iznos još planira, ali poručuju da će biti više nego ikad prije.