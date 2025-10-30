Naši susjedi uveli obaveznu božićnicu: Iznosi gotovo 650 eura

Budući da novela Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koju je Državni zbor (DZ) usvojio u rujnu ove godine, još nije stupila na snagu, današnji prijedlog zakona u prijelaznim odredbama uređuje i isplatu zimskog dodatka umirovljenicima. Taj će dodatak biti isplaćen do 19. prosinca, odnosno u slučaju naknadno priznatog prava najkasnije uz isplatu redovne mirovine i naknada za mjesec svibanj sljedeće godine.