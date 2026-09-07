telefonska sjednica
Dodatna intervencija Vlade: Spriječeno veliko poskupljenje goriva!
Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.
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U prethodnom sedmodnevnom razdoblju cijene nafte i naftnih derivata na svjetskim burzama značajno su rasle što bi uz zadržavanje dosadašnjeg režima sniženih trošarina i ograničenih premija dovelo do poskupljenja benzina za 0,06 EUR/l, a dizela za 0,14 EUR/l.
Dodatne mjere
Vlada se zato odlučila na poduzimanje dodatnih raspoloživih mjera kako bi zaštitila građane od značajnijeg rasta cijena goriva.
Snižena je trošarina na benzinsko gorivo za 0,025 EUR/l. Kod trošarine na dizelsko gorivo iskorišteno je odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU Direktivom, te je ona dodatno smanjena za 0,09 EUR/l. Ovime je visina trošarine na dizel 7 eurocenta ispod razine minimalne visine propisane EU Direktivom.
Također, na razdoblje od sedam dana, dodatno će se smanjiti visina premije za dizelsko i benzinsko gorivo za 0,02 EUR/l.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1235 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,0945 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
Nove cijene
Uredba stupa na snagu 8. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.
Nove cijene iznosit će:
- 1,67 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00EUR/l)
- 1,79 EUR/l za dizelsko gorivo (nema promjena 0,00EUR/l)
- 1,34 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,13 EUR/l)
- 1,33 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,08EUR/kg)
- 1,90 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,07 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,88 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,10 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,44 EUR/l za plavi dizel
- 1,44 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,14 EUR/kg za UNP za boce
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