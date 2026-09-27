BEZ JAVNOG PRIJEVOZA
ZET i Holding kreću u štrajk, Zagrebu prijeti prometni kolaps. Tomašević poslao poruku građanima
Zagrepčane u ponedjeljak od 3:30 ujutro očekuje prvi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, s kojim dolaze veliki poremećaji u javnom prijevozu i dijelu komunalnih usluga.
U pozadini štrajka su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima i materijalnim pravima zaposlenih. Sindikati su u početku tražili povećanje osnovice plaća za 19 posto te kolektivne ugovore koji bi vrijedili dvije ili tri godine umjesto jedne. Tijekom pregovora zahtjevi su se mijenjali, ali dogovor s upravama nije postignut.
S druge strane, gradska vlast smatra da su zahtjevi sindikata svejedno previsoki. Tomašević ističe da su plaće zaposlenih u gradskim tvrtkama posljednjih godina znatno povećane te da bi prihvaćanje sindikalnih zahtjeva ugrozilo financijsku stabilnost gradskih poduzeća.
"Ne pristajem na ultimatume. Izabran sam da odgovorno vodim ovaj grad, a ta odgovornost znači i financijsku odgovornost", poručio je u Tomašević.
Ponovno je pozvao sindikate da odgode štrajk dok se arbitražom ne utvrdi koje se minimalne usluge moraju pružati.
Tomašević pozvao građane da se organiziraju
Gradonačelnik je rekao i da Grad zasad ne zna koliko će zaposlenika ipak doći na posao. Prema trenutačnim procjenama, ne očekuje se da će ijedno vozilo ZET-a prometovati nakon 3:30.
Uoči štrajka Tomašević je građane pozvao da se unaprijed pripreme i, gdje god je moguće, organiziraju zajednički prijevoz. Poslodavce je pozvao da zaposlenicima kojima priroda posla to dopušta omoguće rad od kuće.
"Pozivamo ljude da budu solidarni, da ponude prijevoz automobilom nekome kome je potreban", rekao je Tomašević te pozvao građane da taksije, ako imaju drugu mogućnost prijevoza, ostave starijima, bolesnima i onima koji moraju do bolnice.
Građane je pozvao i da ostanu mirni te da nezadovoljstvo zbog posljedica štrajka ne usmjeravaju prema radnicima.
Što traže sindikati?
Sindikalisti pak odgovornost prebacuju na uprave ZET-a, Holdinga i Grad. Traže veće plaće i bolja materijalna prava te sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. Uoči štrajka zahtjev za povećanje osnovice spustili su na 13 posto u ZET-u i 12 posto u Zagrebačkom holdingu. Uprave su ponudile povećanje osnovice od 4,5 posto.
S druge strane, uprave ZET-a i Holdinga ponudile su povećanje osnovice od 4,5 posto te indeksaciju plaća prema kretanju potrošačkih cijena od početka 2027. godine. Prema njihovu izračunu, uz ranije povećanje osnovice od 4,4 posto početkom ove godine, nova bi ponuda značila ukupno povećanje osnovice od oko devet posto tijekom 2026.
"Za ZET smo smanjili zahtjev s 15 na 13 posto za povećanje osnovice plaće, a za Zagrebački holding ostali smo na 12 posto i nismo povećali zahtjev na 13 posto. Odustali smo od puno stvari i ne mislimo više odustati ni od čega, pogotovo što druga strana nema nikakav drugi prijedlog osim onoga što je iznijela", izjavio je predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić.
Najveći problem za građane mogao bi biti javni prijevoz. Prema trenutačnim najavama, ne očekuje se izlazak ZET-ovih tramvaja i autobusa, zbog čega se već od ranih jutarnjih sati očekuje znatno povećanje broja automobila na zagrebačkim cestama i stvaranje velikih gužvi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se najveće gužve očekuju između 7 i 9 te između 15 i 17 sati.
Štrajk se, međutim, neće osjetiti samo u javnom prijevozu. U njemu sudjeluju i radnici različitih podružnica Zagrebačkog holdinga pa se očekuju problemi s odvozom otpada, održavanjem javnih i zelenih površina, prometnica i drugim komunalnim uslugama. Iz Holdinga su građane već pozvali da, ako mogu, odgode iznošenje otpada koji ne stane u spremnike, veća čišćenja stanova i kuća te stvaranje glomaznog i biootpada.
Sindikati i poslodavac nisu se uspjeli usuglasiti ni oko opsega nužnih poslova koji će se obavljati tijekom štrajka pa je pokrenuta arbitraža. Sindikati su poručili da će se nužni poslovi ipak obavljati, među ostalim odvoz otpada iz bolnica, vrtića, domova zdravlja i domova za starije te ukopi pokojnika.
Koliko će štrajk trajati zasad nije poznato. Sindikalni predstavnici ranije su najavili da bi mogao potrajati više dana, a njegov opseg ovisit će i o ishodu arbitraže te eventualnom nastavku pregovora. Za Zagrepčane je, međutim, već sada izvjesno da će ponedjeljak donijeti znatno otežano funkcioniranje javnog prijevoza i dijela gradskih službi.
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