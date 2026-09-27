ZET i Holding kreću u štrajk, Zagrebu prijeti prometni kolaps. Tomašević poslao poruku građanima

"Za ZET smo smanjili zahtjev s 15 na 13 posto za povećanje osnovice plaće, a za Zagrebački holding ostali smo na 12 posto i nismo povećali zahtjev na 13 posto. Odustali smo od puno stvari i ne mislimo više odustati ni od čega, pogotovo što druga strana nema nikakav drugi prijedlog osim onoga što je iznijela", izjavio je predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić.