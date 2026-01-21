EK žali zbog odgađanja sporazuma s Mercosurom: "Pitanja koja je EP postavio nisu opravdana"

Europska komisija je u srijedu izrazila žaljenje zbog odluke Europskog parlamenta da zatraži mišljenje Suda EU-a o tome je li sporazum o slobodnoj trgovini s južnoameričkim blokom Mercosur kompatibilan s europskim ugovorima, što odgađa ratifikaciju toga sporazuma.
Oglas
“Komisija žali zbog odluke Europskog parlamenta”, rekao je glasnogovornik Komisije Olof Gill. "Prema našoj analizi, pitanja koja je Parlament postavio u ovom podnesku nisu opravdana jer ih je Komisija već detaljno obradila s Europskim parlamentom”, dodao je Gill.
Istaknuo je također da ta pitanja nisu nova, da su ona već riješena u ranijim trgovinskim sporazumima, poput onoga s Čileom.
Europski parlament je tijesnom većinom izglasao prijedlog kojim se od Suda EU-a traži mišljenje o tome može li se sporazum primijeniti prije pune ratifikacije u svim državama članicama i ograničavaju li njegove odredbe Europsku uniju da provodi svoje politike zaštite okoliša i zdravlja potrošača.
Budući da Sudu treba obično dvije godine da donese mišljenje, to znači da se do tada odgađa ratifikacija sporazuma jer Parlament ne može o tome glasati prije pravorijeka Suda.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas