Oglas

EP TRAŽI MIŠLJENJE SUDA EU-a

EK žali zbog odgađanja sporazuma s Mercosurom: "Pitanja koja je EP postavio nisu opravdana"

author
Hina
|
21. sij. 2026. 14:27
europska komisija PIXABAY
Pixabay/Ilustracija

Europska komisija je u srijedu izrazila žaljenje zbog odluke Europskog parlamenta da zatraži mišljenje Suda EU-a o tome je li sporazum o slobodnoj trgovini s južnoameričkim blokom Mercosur kompatibilan s europskim ugovorima, što odgađa ratifikaciju toga sporazuma.

Oglas

“Komisija žali zbog odluke Europskog parlamenta”, rekao je glasnogovornik Komisije Olof Gill. "Prema našoj analizi, pitanja koja je Parlament postavio u ovom podnesku nisu opravdana jer ih je Komisija već detaljno obradila s Europskim parlamentom”, dodao je Gill. 

Istaknuo je  također da ta pitanja nisu nova, da su ona već riješena u ranijim trgovinskim sporazumima, poput onoga s Čileom.

Europski parlament je tijesnom većinom izglasao prijedlog kojim se od Suda EU-a traži mišljenje o tome može li se sporazum primijeniti prije pune ratifikacije u svim državama članicama i ograničavaju li njegove odredbe Europsku uniju da provodi svoje politike zaštite okoliša i zdravlja potrošača. 

Budući da Sudu treba obično dvije godine da donese mišljenje, to znači da se do tada odgađa ratifikacija sporazuma jer Parlament ne može o tome glasati prije pravorijeka Suda.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
EK Olof Gill eu-mercosur europska komisija europski parlament mercosur sporazum eu-mercosur

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ