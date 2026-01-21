Oglas

Svjetski gospodarski forum

FOTO / Trump stigao u Davos, svi čekaju njegov govor

N1 Info
21. sij. 2026. 13:28
U.S. President Donald Trump after disembarking Marine One, as he arrives in Davos to attend the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst

Helikopter američkog predsjednika, Marine One, sletio je u snježni Davos, javlja Sky News.

Marine One carrying U.S. President Donald Trump as he arrives for the 56th annual World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Jonathan Ernst

Donald Trump, američki državni tajnik Marco Rubio, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt i šefica osoblja Bijele kuće Susie Wiles prvo su stigli u zračnu luku Zürich.

U.S. President Donald Trump disembarks Air Force One en route to the World Economic Forum in Davos, at Zurich International Airport in Zurich, Switzerland January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY
Davos
U.S. President Donald Trump walks towards Marine One upon arrival at Zurich International Airport, as he travels to attend the World Economic Forum in Davos, in Zurich, Switzerland January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump je u utorak napunio prvu godinu svog drugog mandata u Bijeloj kući. Očekuje se da će na skupu Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) u alpskom gradu svojim dolaskom zasjeniti sva druga događanja.

Američki predsjednik je u utorak navečer morao zamijeniti zrakoplov nakon što je posada otkrila „manji problem sa strujom” nedugo nakon polijetanja.

Trump je na konferenciji za medije u utorak najavio da će u Davosu imati sastanke na temu Grenlanda te je izrazio optimizam da će se u konačnici postići dogovor o tom autonomnom teritoriju koju pripada Danskoj. 

Tijekom poslijepodneva očekuje se njegov govor.

Davos Donald Trump Švicarska

