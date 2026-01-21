Helikopter američkog predsjednika, Marine One, sletio je u snježni Davos, javlja Sky News.
Donald Trump, američki državni tajnik Marco Rubio, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt i šefica osoblja Bijele kuće Susie Wiles prvo su stigli u zračnu luku Zürich.
REUTERS/Jonathan ErnstViše
Trump je u utorak napunio prvu godinu svog drugog mandata u Bijeloj kući. Očekuje se da će na skupu Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) u alpskom gradu svojim dolaskom zasjeniti sva druga događanja.
Američki predsjednik je u utorak navečer morao zamijeniti zrakoplov nakon što je posada otkrila „manji problem sa strujom” nedugo nakon polijetanja.
Trump je na konferenciji za medije u utorak najavio da će u Davosu imati sastanke na temu Grenlanda te je izrazio optimizam da će se u konačnici postići dogovor o tom autonomnom teritoriju koju pripada Danskoj.
Tijekom poslijepodneva očekuje se njegov govor.
