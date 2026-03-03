Ministarstvo gospodarstva: Imat ćemo dovoljno nafte i plina, ali cijene mogu varirati

"U ovom trenutku nema pokazatelja koji bi upućivali na neposredan fizički poremećaj opskrbe hrvatskog tržišta energentima. Istodobno, s obzirom na neizvjesnosti na međunarodnim energetskim tržištima, moguće su pojačane oscilacije cijena i povećana tržišna volatilnost", poručuju iz Ministarstva gospodarstva.