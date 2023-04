Podijeli :

Ekonomist i prodajni savjetnik Emil Pavić gostovao je u N1 studiju uživo.

Vlada je danas na telefonskoj sjednica donijela odluku o novim cijenama goriva koje će pojeftiniti, a očekuje se i daljnje smanjenje cijena, no ono neće previše reflektirati na inflaciju, odnosno cijenu prehrambenih proizvoda čija je cijena u posljednje vrijeme drastično skočila.

“Sve cijene koje sada gledamo posljedica su onoga što se događalo prije tri do šest mjeseci. Ekonomija nije ništa drugo nego očekivanje. Mi sada analiziramo što se događalo prije tri do šest mjeseci, a sve ono što će se desiti u budućnosti doprinijet će tome da se inflacija krene hladiti. Kada će to točno biti, teško je. Prognoze analitičara ipak govore da će ona sljedeće godine iznositi 2,5 posto“, kazao je Emil Pavić.

Cijene su porasle jer su svi očekivali da će energenti, kada je počela kriza, drastično poskupjeti. “Hvala bogu da se to nije dogodilO jer bi nam standard bio ozbiljno ugrožen. Što se tiče hrane, puno toga ulazi u cijenu formiranja prehrambenih artikala, cijeli je tu lanac, nakon proizvođača tu su dobavljači, trgovci…”

Zaustaviti rast cijena, prvenstveno hrane, kaže Pavić, može samo jedno, a to je smanjena potražnja.

“Novac koji uzrokoje inflaciju, odnosno rast cijena, ono što mi nominalno vidimo, nije ništa drugo nego roba. Kada imate puno robe, tj. novca, imate veći pritisak na rast cijena. Likvidnost nikad nije bila veća. Novca ima jako puno, likvidnost je nikad veća i normalno da imate veću potražnju i veći pritisak na rast cijena. Dok god se može dizati cijena, a da kupac pristaje na takve uvjete, cijene će rasti. Svaki potrošač ima alat i tek kada on ne pristane na rast cijena, on će pokazati cijelom lancu da one više ne mogu rasti”, rekao je ekonomist.

Veća inflacija

Dodao je i da je inflacija veća kod nas nego u ostatku Europe.

“Možete vidjeti da u Hrvatskoj sve više strane radne snage obavlja jedan dio poslova. To znači da Hrvati ne pristaju na uvjete rada, a taj trošak netko mora podnijeti. To je kupac, posljednji u tom lancu. Neselektivno povećanje plaća nije rješenje za inflaciju”, kazao je Pavić.

Nitko u svemu tome nije nevin, tvrdi Pavić.

“Sad kad energenti nisu podivljali kao što se očekivalo, ulazni troškovi nisu toliki i kada imate pritisak na rast plaća, posebice u trgovini – kada pogledate maloprodajne lance vidjet ćete da manipulativne poslove rade ljudi koji nisu iz Hrvatske i da ih je sve više. To znači da naši ne pristaju na takve uvjete, da žele veće plaće. Sve to netko mora podnijeti, a to je kupac. Ljudima pada standard, ali rješenje nije neselektivno veliko povećanje plaća. Kad imate likvidnost, veće plaće imate veliku potražnju i vršite pritisak na trgovine i pristajete na više cijene. Inflacija ništa drugo nego prikriveni porez koji osirumašuje apsolutno sve, a naročito one koji imaju najniže dohotke”, kazao je.

