EP i službeno obustavio sporazum sa SAD-om: "Naš suverenitet je ugrožen"

Zakonodavno tijelo Europske unije u srijedu je zaustavilo rad na formalnom odobrenju i provedbi trgovinskog sporazuma koji je prošlog ljeta postignut s predsjednikom Donaldom Trumpom.
„S obzirom na kontinuirane i eskalirajuće prijetnje, uključujući prijetnje carinama, protiv Grenlanda i Danske te njihovih europskih saveznika, nismo imali drugog izbora nego obustaviti rad“ na tom sporazumu, izjavio je Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta.
"SAD se uključio na put konfrontacije"
„Dok se SAD ne odluči ponovno uključiti na put suradnje, a ne konfrontacije“, neće se poduzimati nikakvi koraci za pomicanje sporazuma naprijed, rekao je Lange u priopćenju.
„Naš suverenitet i teritorijalni integritet su ugroženi“, dodao je u objavi na platformi X. „Uobičajeno poslovanje je nemoguće.“
Objava je uslijedila nakon što je Trump u subotu izjavio da će uvesti carine sedam država članica Europske unije, kao i Ujedinjenom Kraljevstvu, ako ne dopuste Sjedinjenim Državama da preuzmu kontrolu nad Grenlandom.
Trgovinski sporazum EU-a postignut je u srpnju tijekom posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Trumpovu golf-odmaralištu u Turnberryju u Škotskoj, piše NBC.
📢Now official: EU-US deal is on hold until further notice!— Bernd Lange (@berndlange) January 21, 2026
Our negotiating team just decided to suspend work of @ep_trade on the legal implementation of Turnberry deal.
Our sovereignty and territorial integrity are at stake. Business as usual impossible #Greenland #tariffs
Ograničenje carina na 15 posto
Središnji dio sporazuma bilo je ograničenje američkih carina na većinu uvoza iz EU-a na samo 15 %. Ta je stopa bila među najnižima koje je prošle godine dobio bilo koji trgovinski partner.
Za neke uvozne proizvode iz EU-a, poput generičkih lijekova, carine bi bile u potpunosti ukinute.
Zauzvrat za nižu carinsku stopu, Europska unija — najveći trgovinski partner SAD-a — snizila bi carine na određenu robu koju uvozi iz Sjedinjenih Država. To bi pomoglo američkim poljoprivrednim i industrijskim tvrtkama da prodaju svoje proizvode na tržištu 27-člane Unije.
Kada je sporazum prvi put objavljen, Europska komisija je poručila da on „vraća stabilnost i predvidljivost“.
No, sve se promijenilo nakon Trumpove subotnje prijetnje carinama.
„U politici, kao i u poslovanju, dogovor je dogovor“, rekla je von der Leyen u utorak na Svjetskom ekonomskom forumu. „A kada se prijatelji rukuju, to mora nešto značiti.“
