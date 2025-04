EU i Kina u pregovorima

Podijeli :

REUTERS/Yves Herman

Europska unija i Kina dogovorile su razmotriti uvođenje minimalnih cijena za električna vozila proizvedena u Kini, kao alternativu carinama koje je EU uvela prošle godine, izjavio je u četvrtak glasnogovornik Europske komisije.

Njemačke novine Handelsblatt ranije su u četvrtak objavile da su započeli pregovori.

Povjerenik EU-a za trgovinu Maroš Šefčovič razgovarao je s kineskim ministrom trgovine Wangom Wentaom u posljednja 24 sata, a obje strane su se složile da će razmotriti mogućnost uvođenja minimalnih cijena, rekao je glasnogovornik EU-a, prenosi Reuters.

Kinesko ministarstvo trgovine priopćilo je da pregovori trebaju započeti “odmah”.

Bijela kuća: Carine za Kinu sada iznose 145 posto

Šefčovič je ranije izjavio da bi svaka odluka o minimalnim cijenama morala biti jednako učinkovita i provediva kao i carine EU-a.

EU je prošlog listopada povećala carine na električna vozila proizvedena u Kini i to do 45,3%, no Bruxelles i Peking su iznijeli ideju o ukidanju tih carina kroz moguću obvezu na minimalne cijene – poznate kao „cjenovna obveza“ za uvozna vozila.

Europska komisija navela je da je spremna nastaviti pregovore o alternativi carinama s Kinom. Uvedene carine uključuju 17,0% za vozila proizvođača BYD, 18,8% za Geely i 35,3% za SAIC – uz postojeću standardnu EU carinu na uvoz automobila od 10%.

Pregovori o mogućem kompromisu oko dugotrajnog trgovinskog sukoba – koji je uzburkao i francuske proizvođače konjaka, jer je Peking poduzeo protumjere – dolaze u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump vodi trgovinski rat s nekim od najbližih trgovinskih partnera SAD-a, uključujući EU i Kinu.

Peking je prošle godine uveo kaznene carine na francuski konjak, čime je otežao prodaju u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu, koje je ujedno i veliko tržište za brendije globalnih kompanija kao što su Hennessey, Rémy Cointreau i Pernod.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.