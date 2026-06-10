Bačić o Šimuniću: Uvijek, neovisno o tajmingu, treba provoditi mjere protiv korupcije

Potpredsjednik Vlade to je izjavio odgovarajući na pitanje novinara čini li mu se da je taj moment malo neobičan, s obzirom na to da su kaznene prijave protiv načelnika općine Oroslavje podnesene još 2024./2025., a Uskok mu dolazi na vrata nekoliko mjeseci nakon što se počelo odmotavati klupko oko sportskih saveza, na što je sve Šimunić upozoravao, i to ne da ga uhiti, nego izuzme mobitel i laptop.