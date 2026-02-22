EU ne prihvaća povećanje američkih carina nakon presude Vrhovnog suda

Prošlogodišnjim je trgovinskim sporazumom utvrđena američka carinska stopa od 15 posto za većinu robe iz EU-a, osim one koja potpada pod drugi carinski sektor, poput primjerice one koja se odnosi na čelik. Istim su sporazumom omogućene nulte carine na neke proizvode, poput zrakoplova i rezervnih dijelova. EU je pristao ukinuti uvozne carine na brojne američke proizvode te je povukao prijetnju odmazdom višim carinama.