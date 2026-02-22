EU ne prihvaća povećanje američkih carina nakon presude Vrhovnog suda

Europska komisija u nedjelju je zatražila da se Sjedinjene Države pridržavaju uvjeta trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a postignutog prošle godine, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio tzv. recipročne carine Donalda Trump, no on je na to reagirao uvođenjem novih carina na sve.
Oglas
Komisija, koja pregovara o trgovinskoj politici u ime 27 država članica EU-a, rekla je da Washington mora biti "u potpunosti jasan" kada su posrijedi potezi koje kani poduzeti nakon sudske presude.
Nakon što je sud u petak poništio Trumpovu odluku o carinama, američki predsjednik najavio je privremene i sveobuhvatne carine od 10 posto, koje je dan kasnije povećao na 15 posto.
"Trenutačna situacija ne pogoduje ostvarenju 'poštene, uravnotežene i obostrano korisne' transatlantske trgovine i ulaganja, kako su se dogovorile obje strane" u zajedničkoj izjavi u kojoj se navode uvjeti prošlogodišnjega trgovinskog sporazuma", objavila je Komisija. "Sporazum je sporazum."
Komentar je puno oštrije formuliran u odnosu na prvu reakciju Komisije u petak, prema kojoj se ističe kako se zasad samo proučava ishod odluke Vrhovnoga suda i da je Komisija u kontaktu s američkom administracijom.
Prošlogodišnjim je trgovinskim sporazumom utvrđena američka carinska stopa od 15 posto za većinu robe iz EU-a, osim one koja potpada pod drugi carinski sektor, poput primjerice one koja se odnosi na čelik. Istim su sporazumom omogućene nulte carine na neke proizvode, poput zrakoplova i rezervnih dijelova. EU je pristao ukinuti uvozne carine na brojne američke proizvode te je povukao prijetnju odmazdom višim carinama.
"Proizvodi EU-a moraju i dalje biti u prednosti kada je posrijedi najkonkurentniji postupak, tako da se ne povećavaju carine u odnosu na ranije dogovoren jasan i sveobuhvatan limit", objavila je izvršna vlast EU-a, dodajući da nepredvidive carine potkopavaju povjerenje na globalnim tržištima.
U objavi EU-a stoji i da je povjerenik EU-a za trgovinu Maroš Šefčović u subotu o tome pitanju razgovarao s američkim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom i ministrom trgovine Howardom Lutnickom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas