EU planira uvesti jeftinije gorivo E20. Donosimo detalje

Energetska kriza dodatno je otvorila raspravu o većem korištenju biogoriva, ne samo za benzin nego i za dizel. Posebno se ističe ulje uljane repice kao moguća domaća alternativa. Prema stručnjacima, ono je po kvaliteti vrlo blizu dizelu. Iako ima nešto manju energetsku vrijednost po litri, zbog veće gustoće smatra se gotovo ravnopravnim. Također, dizelski motori načelno mogu koristiti i biljna ulja kao gorivo.