EU planira uvesti jeftinije gorivo E20. Donosimo detalje

Tračak nade u borbi protiv rastućih cijena goriva: Europska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen razmatra uvođenje jeftinijeg goriva E20, doznaje BILD.
Riječ je o gorivu koje sadrži 20 posto bioetanola. Kako bi se ono moglo uvesti na razini cijele EU, potrebno je prilagoditi Direktivu o kvaliteti goriva.
Sada se stvari počinju pokretati. Troje zastupnika CDU-a u Europskom parlamentu, stručnjaci za energetiku, klimu i promet, zaprimili su pismo predsjednice Komisije (uvid u dokument ima BILD). Von der Leyen se obratila Peteru Lieseu, Jensu Giesekeu i Norbertu Linsu, koji se već dulje zalažu za uvođenje E20.
Biogoriva kao način za niže cijene goriva
Veliki iskorak mogao bi biti na vidiku. Naime, ekološko gorivo zasad je dostupno tek na ograničenom broju benzinskih postaja u Njemačkoj, no sada bi se moglo proširiti diljem Europe, javlja BILD.
U Europskoj pučkoj stranci (EPP) taj se potez smatra važnim napretkom. Klimatski stručnjak Peter Liese izjavio je da biogoriva mogu sniziti cijene goriva, i to bez potrebe za dodatnom infrastrukturom, što predstavlja konkretan doprinos zaštiti klime koji izravno utječe na milijune građana.
Jens Gieseke, glasnogovornik EPP-a za promet, istaknuo je da su održiva biogoriva ključan alat za brzo i društveno prihvatljivo smanjenje emisija u prometu. Dodao je da je E20 rješenje koje je već danas primjenjivo, a proizvođači poput BMW-a, Volkswagena i Mercedesa već su ga odobrili za novije motore.
Norbert Lins naglasio je da proizvodnja domaćeg bioetanola doprinosi razvoju ruralnih područja i jača energetsku sigurnost Europe.
Ulje uljane repice kao alternativa dizelu?
Energetska kriza dodatno je otvorila raspravu o većem korištenju biogoriva, ne samo za benzin nego i za dizel. Posebno se ističe ulje uljane repice kao moguća domaća alternativa. Prema stručnjacima, ono je po kvaliteti vrlo blizu dizelu. Iako ima nešto manju energetsku vrijednost po litri, zbog veće gustoće smatra se gotovo ravnopravnim. Također, dizelski motori načelno mogu koristiti i biljna ulja kao gorivo.
