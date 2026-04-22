ENERGETSKA KRIZA
Plenković o mjerama Europske komisije: U Hrvatskoj nitko nije došao u poziciju da ne može platiti režije
Premijer Andrej Plenković izjavio je da će proučiti mjere Europske komisije (EK) za suočavanje s energetskom krizom, istaknuvši međutim da je Vlada već odreagirala i usvojila deseti paket mjera vrijedan 450 milijuna eura.
Komisija je predložila niz mjera za suočavanje s energetskom krizom koju je izazvao američko-izraelski rat protiv Irana i zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog plovnog puta za opskrbu fosilnim gorivima.
"Nitko u Hrvatskoj nije ni osjetio energetsku krizu"
Odgovarajući na pitanja novinara u Jasenovcu, Plenković je rekao kako da nije još stigao vidjeti mjere EK, no pretpostavlja da su sve na tragu onoga što im je predsjednica EK najavila na zadnjem Europskom vijeću.
"Naravno da sve vlade i koordinirana horizontalna aktivnost na europskoj razini trebaju ići za tim da rast cijena energenata ima što manje efekata na inflatorne pritiske. To je cijeli smisao, a najjednostavnije je manje trošiti. Što se troši manje energije manji su troškovi", rekao je napominjući kako ne zna živimo li u društvu koje manje troši.
Podsjetio je kako smo imali pet, šest godina energetsku krizu, uzrokovanu eskalacijom rasta cijena energenata i ruskom agresijom na Ukrajinu te kako je Vlada stala svojim mjerama iza gospodarstva i građana.
"Nitko u Hrvatskoj, dok nismo počeli otpuštati mjere prije otprilike godinu i pol dana nije ni osjetio energetsku krizu. Znate što je bio efekt - nitko nije smanjio korištenje grijanja zimi niti je itko smanjio korištenje plina ljeti. Nego dapače, ljudi su doživjeli cijenu energije kao da je priuštiva i trošili su kao da nema te krize", rekao je, ocijenivši da smo "prošli kroz energetsku krizu, kroz koju su druge zemlje prolazile puno teže, praktički bez ožiljaka".
Naveo je i kako smo sada, pet godina od tih kriza u situaciji da je jučer bilo u Hrvatskoj manje od 70.000 nezaposlenih - 69.194, a onih koji rade je 1,72 milijuna. "Nikad više zaposlenih, nikad manje nezaposlenih", rekao je napominjući kako je stopa nezaposlenosti ispod četiri posto, niža od prirodne.
"Tržište rada koje vapi za radnicima, zato ih nadomještamo stranim radnicima, ekonomija koja pulsira. Tu sad samo treba onaj element zdravog razuma kod svih aktera na tržištu da nepotrebno ne povećavaju cijene. Ne može za par euro centi rasta dizela sad baš poskupiti sve", kazao je.
"Mi djelujemo s ili bez ovoga što je napravila Komisija"
Ponovio je kako je Vlada svojim mjerama građanima, gospodarstvu, institucijama, općinama, gradovima, županijama, udrugama, fakultetima, domovima za starije, bolnicama, školama, omogućila "da nitko nije ni trepnuo u energetskoj krizi pet godina". "Nitko nije došao u poziciju da ne može platiti režije", istaknuo je Plenković napominjući kako bi da su pustili cijene tržišne u jednom trenutku cijena plina bi bila 17 puta veća. To se nije dogodilo jer je Vlada djelovala, kazao je.
"Djelovali smo i tako ćemo djelovati i sada. Proučit ćemo paket s kojim je Komisija izašla, vidjet ćemo što je komplementarno za nacionalne razine, ali mi smo već odreagirali. Naš je paket usvojen, 450 milijuna eura vrijedan deseti paket mjera. Sve skupa devet milijardi eura pomoći. Poljoprivrednicima koje muči rast cijena plavog dizela 20 milijuna eura, ribarima osam milijuna eura, potpora ugroženim kupcima energenata, onima koji pružaju socijalne usluge, udomiteljima itd. Mi djelujemo s ili bez ovoga što je napravila Komisija, ali veselim se da su i oni nešto napravili", zaključio je Plenković.
