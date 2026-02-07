Europska komisija odobrila Hrvatskoj gotovo 900 milijuna eura

Komisija je utvrdila da je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila šest ključnih etapa i 11 ciljnih vrijednosti iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Komisija je svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za osmo plaćanje u petak poslala Gospodarskom i financijskom odboru, koji sada ima četiri tjedna za izdavanje mišljenja. Plaćanje Hrvatskoj može se izvršiti nakon što Gospodarski i financijski odbor izda mišljenje, a Komisija donese odluku o plaćanju.