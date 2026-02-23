Europski parlament suspendirao trgovinski sporazum između EU-a i SAD-a

Pregovarači Europskog parlamenta u ponedjeljak su suspendirali trgovinski sporazum između EU-a i SAD-a, nakon što su prijetnje iz Washingtona i odluka Vrhovnog suda SAD-a dovele u pitanje valjanost sporazuma iz 2025. godine.
Zastupnici EU-a u ponedjeljak su pokrenuli postupak suspenzije trgovinskog sporazuma EU–SAD nakon što je Vrhovni sud SAD-a prošlog tjedna presudio da su neke carine koje je Washington uveo 2025. godine nezakonite, što je potaknulo predsjednika Donalda Trumpa da najavi nove carine od 15 % na uvoz, piše Euronews.
„Jasno je da se pravna osnova u potpunosti promijenila i da su uvedene nove carine koje su potpuno drukčije od prijašnjih“, rekao je njemački zastupnik u Europskom parlamentu Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu.
„Želimo jasnu izjavu Sjedinjenih Država da je ovo završeno i da imamo perspektivu poštivanja sporazuma na dulje razdoblje.“
Europski parlament ima ključnu ulogu u provedbi sporazuma, koji su u srpnju 2025. postigli predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i Trump, nakon višednevnih napetosti i prijetnji carinama iz Washingtona.
Sporazum, koji mnogi u Europi smatraju neravnopravnim, predviđa trajne američke carine od 15 % na izvoz iz EU-a, dok većini američke robe koja ulazi u Uniju omogućuje pristup bez carina.
Zastupnici su sporazum već jednom bili zamrznuli nakon što je Trump zaprijetio carinama nekoliko država članica EU-a ako mu ne dopuste preuzimanje Grenlanda. Parlamentarni rad kasnije je nastavljen, a glasovanje o sporazumu bilo je planirano za utorak – no sada je praktično otkazano.
U ponedjeljak poslijepodne parlamentarni su se pregovarači sastali na izvanrednom sastanku s povjerenikom EU-a za trgovinu Marošem Šefčovičem, koji je tijekom vikenda razgovarao sa svojim američkim kolegama, ministrom trgovine Howardom Lutnickom i trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom.
Ranije u ponedjeljak Šefčovič je održao i videokonferenciju sa svojim kolegama iz skupine G7, nastojeći smiriti situaciju izazvanu najnovijim američkim carinskim mjerama.
„Poručili smo im [SAD-u] da nam je od presudne važnosti jasnoća o tome kako će se naš sporazum poštivati, kako će se primjenjivati naša sveobuhvatna carina od 15 %, jer sporazum je sporazum i mora se poštivati“, rekao je Šefčovič nakon sastanka sa zastupnicima.
Dodao je da se nada kako će Parlament na kraju moći glasovati o provedbi sporazuma tijekom plenarne sjednice u ožujku.
Od Trumpova povratka na vlast Washington provodi agresivnu trgovinsku strategiju usmjerenu na vraćanje industrije u SAD i povećanje prihoda državne blagajne.
Međutim, suci Vrhovnog suda prošlog su petka ocijenili da je Trump prekoračio svoje ovlasti uvođenjem carina bez sudjelovanja Kongresa, pozivajući se na zakon namijenjen izvanrednim situacijama.
