Dužnosnik Bijele kuće: Američke carine na uvoz iz EU-a iznosit će 15 posto

"Međutim, ovo je samo privremeno jer će administracija tražiti od drugih pravnih tijela da provedu prikladnije ili prethodno dogovorene carinske stope", rekao je dužnosnik. "Do tada očekujemo da će se sve zemlje nastaviti pridržavati svojih obveza iz trgovinskih sporazuma o smanjenju trgovinskih barijera i drugih koncesija, koje se nisu promijenile", dodao je.