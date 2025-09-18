Oglas

Eurostat: Hrvatska s 4,6 posto treća po inflaciji u EU-u

N1 Info
18. ruj. 2025. 17:06
inflacija u EU-U
Eurostat

Prema podacima Eurostata, godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 2,0%, a u EU 2,4%. Hrvatska se pritom našla među zemljama s višim razinama rasta cijena – stopa inflacije dosegnula je 4,6%, znatno iznad prosjeka Unije.

Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je 2,0% u kolovozu 2025., što je stabilno u usporedbi sa srpnjem.

Godinu dana ranije stopa je iznosila 2,2%. Godišnja inflacija u Europskoj uniji iznosila je 2,4% u kolovozu 2025., što je stabilno u usporedbi sa srpnjem. Godinu dana ranije stopa je iznosila 2,4%. Ove podatke objavljuje Eurostat, statistički ured Europske unije.

inflacija u EU-U
Eurostat
stopa inflacije u eu
Eurostat

Najniže godišnje stope zabilježene su na Cipru (0,0%), u Francuskoj (0,8%) i Italiji (1,6%). Najviše godišnje stope zabilježene su u Rumunjskoj (8,5%), Estoniji (6,2%) i Hrvatskoj (4,6%).

U usporedbi sa srpnjem 2025., godišnja inflacija pala je u devet država članica, ostala stabilna u četiri, a porasla u četrnaest, piše Eurostat.

U kolovozu 2025. najveći doprinos godišnjoj stopi inflacije u eurozoni dale su usluge (+1,44 postotna boda, pp), zatim hrana, alkohol i duhan (+0,62 pp), neenergetska industrijska roba (+0,18 pp) i energija (-0,19 pp).

Teme
EU eurostat hrvatska stopa inflacije inflacija

