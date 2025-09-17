Voli li vas vaša mačka? Ovih 11 znakova to mogu pokazati

Bihevioristica za mačke objasnila je kako doista možete prepoznati voli li vas vaša mačka te kako različite mačke imaju različite stilove privrženosti.
Teško je znati voli li vas mačka, jer znaju biti prilično "svoje"! Kad ljudi šaleći kažu da "mačke imaju poslugu", zna biti bolno pomisliti da vas vaš ljubimac vidi samo kao izvor hrane, a ne kao člana obitelji, prenosi Express.
Srećom, stručnjakinja za ponašanje mačaka podijelila je načine kako procijeniti što vaš krzneni prijatelj doista osjeća. Amanda, koja objavljuje na TikToku kao @kittysittycatbehaviour, objasnila je: "Mačji roditelji – kako znati voli li vas vaša mačka? One nisu kao psi, ne mašu repom." Amanda kaže da mačke pokazuju "jubav i naklonost na snažne načine“ – a te načine možemo dekodirati razumijevanjem njihove "mačje komunikacije“.
"Moramo znati njihov jezik“, ponovila je. Zatim je navela 11 primjera mačje naklonosti.
11 znakova da vas mačka voli
- Sporo treptanje
- Predenje
- "Gnječenje" šapama
- "Uređivanje"/lizanje vas
- Nježna grickanja
- Sjedenje u vašoj blizini
- Praćenje za vama
- Vokaliziranje (mjaukanje)
- Udaranje glavom (head bumping)
- Donošenje igračaka
- Igranje
Baš kao i ljudi, različite mačke imaju različite osobnosti i ponašanja. Amanda je rekla: "Provedeno je puno istraživanja o sigurnoj privrženosti kod mačaka i o tome kako ponekad mačka i čovjek mogu biti međusobno ovisni. Ali postoje različiti stilovi privrženosti. Neke mačke žele ići za vama posvuda i mogu imati pravu anksioznost pri razdvajanju kad izađete iz sobe."
"Druge mačke možda ne žele sjediti na vama; žele samo sjediti pokraj vas ili biti u istoj prostoriji. Ali to je samo druga razina privrženosti koja toj mački odgovara.“
Načini na koje mačke pokazuju privrženost su razni
Amanda je dodala da mačke naklonost pokazuju i "fizičkim načinima", radeći stvari poput "sporog treptanja, predenja, gnječenja po vama, lizanja, dotjerivanja (groominga), nježnog grickanja".
Rekla je: "Ne znam jeste li se ikad vratili s posla ili kupovine pa je vaša mačka na prozoru, vidi vas, skoči dolje i požuri vas dočekati na ulaznim vratima. Toliko joj je drago što ste doma.
"Možda čak i vokalizira. To je još jedan način na koji vaša mačka kaže: ‘hej mama, hej tata, baš sam sretna što ste doma’. To je njihov način pokazivanja naklonosti."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
