Evo koliko vrijedi hrvatsko gospodarstvo

U odnosu na BDP, financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju trećeg lanjskog tromjesečja iznosila je 560 posto godišnjeg BDP-a, što je povećanje od 7,4 postotna boda u tom tromjesečju i smanjenje od 17 postotnih bodova u razdoblju od godinu dana. Istodobno, pokazala je HNB-ova statistika, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP povećale su se za 0,6 postotnih bodova u tromjesečju, dok su se u razdoblju od godinu dana smanjile za 13,7 postotnih bodova te su na kraju trećeg tromjesečja 2025. dosegnule razinu od 587 posto godišnjeg BDP-a.