SVLADANE LEKCIJE
Što je Peter Magyar naučio od posljednjeg čovjeka koji je pokušao pobijediti Viktora Orbana
Peter Marki-Zay kaže da je Magyar svladao ključne lekcije iz njegova poraza na izborima 2022. godine
Kad oporbeni čelnik Peter Marki-Zay nije uspio srušiti premijera Viktora Orbana na izborima 2022., mnogi su Mađari zaključili da samo netko iz sustava može pobijediti, koristeći iste političke metode kao vladajući Fidesz.
Peter Magyar, koji prema anketama vodi uoči nedjeljnih izbora, upravo je takav kandidat — dugogodišnji član Fidesza, bivši suprug Orbánove ministrice pravosuđa i netko tko zna igrati prema premijerovim pravilima.
Marki-Zay nije oduševljen Magyarovom osobnošću — smatra ga "arogantnim“ i "egocentričnim“ — ali hvali njegov politički instinkt i sposobnost da izvuče pouke iz neuspjeha oporbe 2022. godine, pišePolitico.
Ključno je što je Magyar izbjegao upasti u oštru raspravu o međunarodnoj podršci Ukrajini — što je za Marki-Zaya tada bilo kobno.
"Ljudi su ljuti i mrze Fidesz više nego prije četiri godine"
Magyarove ponekad grube metode imaju i kritičare. Optužuju ga da pokušava ukloniti sve ostale oporbene stranke, da strogo kontrolira komunikaciju unutar vlastite stranke i da koristi populistička obećanja u kampanji.
No Márki-Zay smatra da je to "pravi“ način za okončanje Orbáanove 16-godišnje vladavine.
"Ono što on radi — bolje je, točno je naučio iz naših pogrešaka“, rekao je uz kavu u Hódmezővásárhelyu na jugu Mađarske, gdje je gradonačelnik. "Njegova strategija temelji se na iskustvu cijele oporbe.“
Magyaru u prilog ide i loše stanje gospodarstva te rašireno uvjerenje da su korupcija i klijentelizam duboko ukorijenjeni u Orbánovoj vlasti.
"Ljudi vide da to nije funkcionalna vlada… ljudi su jako ljuti, toliko mrze Fidesz, a to prije četiri godine nije bio slučaj“, rekao je Márki-Zay.
Lekcija o Ukrajini
Jedna od najvažnijih lekcija koje je Magyar naučio odnosi se na njegov stav prema Ukrajini.
Ta lekcija proizlazi iz velike pogreške Márki-Zaya iz 2022., za koju mnogi smatraju da je dovela do izbornog poraza. Iako su prve ankete pokazivale neizvjesnu utrku, Orbán je na kraju uvjerljivo pobijedio s 49,3 posto naspram 32,7 posto.
U veljači te godine, uoči ruske invazije na Ukrajinu, Márki-Zay je izjavio da bi Mađarska mogla vojno podržati susjeda zajedno sa saveznicima. Na pitanje znači li to slanje vojnika, odgovorio je: "Pa, ako NATO tako odluči, onda i vojnici“, dodavši da se o tome zasad ne razgovara.
Samo dan kasnije Rusija je napala Ukrajinu, a provladini mediji iskoristili su njegove riječi i optužili ga da želi uvući Mađarsku u rat i poslati djecu na bojište.
Ovoga puta oporba je izbjegla takve pogreške. Iako Orbán i dalje prikazuje Magyara kao proukrajinskog kandidata, on se trudi izbjeći takvu percepciju — protivi se ubrzanom ulasku Ukrajine u EU i slanju oružja.
Magyar je strogo centralizirao komunikaciju. Većini članova stranke zabranio je istupe u medijima, dopuštajući samo nekolicini kratke izjave.
"Drži iste govore na skupovima i razgovara s vrlo ograničenim brojem medija“, kaže Márki-Zay, dodajući da se najviše oslanja na vlastite objave na Facebooku. „Ne boji se biti populist.“
Takav pristup je "vrlo pametan“, jer smanjuje prostor za kritiku i manipulaciju izjavama.
Neutraliziranje oporbe
Za razliku od 2022., kada je vodio široku koaliciju koja se raspala već na izbornoj večeri, Magyar je naučio još jednu ključnu lekciju: da mora objediniti oporbu u jedan pokret.
"Pola njih su nesposobni, druga polovica izdajnici. Zašto onda raditi sa starom oporbom?“, rekao je Márki-Zay.
Smatra da je dobro što je Magyar zaobišao postojeće stranke jer tako nema teret njihove loše reputacije i povezanosti s korupcijom.
Strategija je i praktična jer izborni sustav favorizira velike stranke, a ne koalicije manjih.
Magyar je zato pritiskao ostale oporbene stranke da se povuku, optužujući ih da pomažu Orbánu ako ostanu u utrci.
Oni koji nisu odustali tvrde da su bili meta internetskih napada njegovih pristaša, a njegova stranka osporavala je i kandidature nekih suparnika na sudu.
"Pobijedi li, dići ću mu spomenik"
Magyar je odbio suradnju i iz drugog razloga — strahovao je od sabotaže i smatrao da dio oporbe zapravo surađuje s Orbánom.
"Bilo je jasno da neki ključni ljudi pokušavaju sabotirati kampanju“, rekao je Márki-Zayev dugogodišnji voditelj kampanje.
Sam Márki-Zay priznao je da je i on uklonio jednog člana iz kampanje, ali su ga drugi vratili, što je dodatno stvorilo kaos.
Iako i dalje ima rezerve prema Magyaru, nada se njegovoj pobjedi.
"Njegov je zadatak pobijediti Fidesz i strpati kriminalce u zatvor“, rekao je. "Ako uspije, podići ćemo mu spomenik ovdje u Hódmezővásárhelyu — obećao sam mu to.“
