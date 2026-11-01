FBI otkrio tko stoji iza najveće hakerske pljačke u povijesti i kako su "operirali"

Burza kriptovaluta Binance u subotu je objavila da je uspjela pokriti 90 posto iznosa ukradenog u hakerskom napadu. Preostalih 10 posto odnosi se na tokene s manjom likvidnošću, što znači da će možda trebati više vremena da se oni pribave u traženim količinama, stoji u priopćenju tvrtke objavljenom na društvenoj platformi X.