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FBI otkrio tko stoji iza najveće hakerske pljačke u povijesti i kako su "operirali"
Američki Savezni istražni ured (FBI) je kasno u subotu rekao da je Sjeverna Koreja odgovorna za hakerski napad u kojem je s burze kriptovaluta Binance ukradena digitalna imovina u vrijednosti od 6,3 milijardi dolara.
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FBI je kazao da je su napad odgovorni sjevernokorejski hakeri koji pripadaju skupini TraderTraitor.
Kompanija za analizu blockchaina TRM Labs je ranije napad pripisala istoj skupini.
Prema TRM-u, napadači su većinu od 6,3 milijarde dolara premjestili u roku od 20 minuta, očito pokušavajući spriječiti zamrzavanje imovine.
FBI je kazao da je "primijetio kako akteri iz TraderTraitora pretvaraju ukradenu imovinu", uglavnom u kriptovalutu Ethereum.
"Očekuje se da će se ta imovina dodatno 'oprati' tako što će se konvertirati preko (decentraliziranih financija) DeFi i usluga za instant zamjenu kriptovaluta dok ih pripremaju za daljnje faze pranja novca", priopćio je FBI.
Burza kriptovaluta Binance u subotu je objavila da je uspjela pokriti 90 posto iznosa ukradenog u hakerskom napadu. Preostalih 10 posto odnosi se na tokene s manjom likvidnošću, što znači da će možda trebati više vremena da se oni pribave u traženim količinama, stoji u priopćenju tvrtke objavljenom na društvenoj platformi X.
"Binance će preuzeti financijski učinak ukradene imovine, a ne naši korisnici", dodala je burza.
Vjeruje se da je riječ o najvećoj krađi kriptovaluta.
Među ukradenom imovinom su bitcoin, ethereum i stablecoini poput Tethera i USD Coina, čija je vrijednost vezana uz tradicionalne valute.
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