Mišo Kovač prodao je više od 20 milijuna ploča: Ovo je deset njegovih najvećih hitova

Ovo je tek dio glazbene ostavštine Miše Kovača. Među pjesmama koje su obilježile njegov opus nalaze se i 'Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim', 'Samo nas nebo rastavit može', 'Najljepše su oči moje majke', 'Odvest ću te na vjenčanje' i 'Ja ne mogu drugo nego da je ljubim'.