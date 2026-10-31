neizbrisiv trag
Mišo Kovač prodao je više od 20 milijuna ploča: Ovo je deset njegovih najvećih hitova
Legendarni glazbenik i jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe Mate Mišo Kovač umro je u subotu popodne u svom stanu u Podstrani kod Splita. Njegov ispraćaj bit će u Splitu, a pokop u Zagrebu.
Mate Mišo Kovač tijekom više od pet desetljeća glazbene karijere ostvario je uspjeh kakvim se može pohvaliti rijetko koji izvođač. Njegove pjesme slušale su se diljem Hrvatske, a i bivše Jugoslavije, njegove ploče su se prodavale u golemim nakladama, a publika je desetljećima punila koncertne dvorane i stadione kako bi ga čula uživo.
Prema podacima Hrvatske diskografske udruge, Mišo Kovač prodao je više od 20 milijuna nosača zvuka, čime je stekao status najtiražnijeg pjevača u povijesti domaće diskografije. To mu je priznanje službeno uručeno 2019. godine, kada je na retrospektivnoj večeri Splitskog festivala dobio multi-platinum nagradu.
Njegov diskografski uspjeh počeo je još krajem šezdesetih godina. Jedna od prvih pjesama koja mu je donijela veliku popularnost bila je 'Više se nećeš vratiti' iz 1969. godine. Te je godine postao najprodavaniji izvođač Jugotona, a pet njegovih ploča premašilo je nakladu od 250.000 primjeraka.
Pravi glazbeni uzlet nastavio se 1971. godine, kada je na Splitskom festivalu pobijedio s pjesmom 'Proplakat će zora'. Ta je skladba postala jedan od najvećih hitova njegove karijere, a prema podacima Hrvatske diskografske udruge prodana je u više od pola milijuna primjeraka.
Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina nizao je uspjehe, a njegove su pjesme redovito osvajale publiku. Posebno se ističu albumi 'Mišo Kovač', 'Ti si pjesma moje duše' i 'Ostala si uvijek ista'. Njegove su ploče osvajale zlatne, srebrne i dijamantne naklade, a dobio je i Jugotonovu Zlatnu pticu, priznanje za milijun prodanih primjeraka.
Iako je najveću popularnost dosegnuo sedamdesetih i osamdesetih godina, Mišo je ostao omiljen i među mlađim generacijama. Njegove pjesme nastavile su živjeti na radijskim postajama, koncertima, obiteljskim okupljanjima i sportskim tribinama. Posebno mjesto zauzimaju skladbe posvećene Dalmaciji, a 'Dalmacija u mom oku' i 'Noćas ćemo zemlji ko materi reći' postale su mnogo više od običnih glazbenih hitova.
Deset pjesama po kojima ćemo pamtiti Mišu Kovača
Teško je izdvojiti samo deset pjesama iz bogate karijere glazbenika koji je snimio brojne hitove. Ipak, među njegovim najpoznatijim i najvoljenijim skladbama posebno se ističu:
Proplakat će zora
Ako me ostaviš
Ti si pjesma moje duše
Dalmacija u mom oku
Ostala si uvijek ista
Poljubi zemlju
Noćas ćemo zemlji ko materi reći
Još i danas teku suze jedne žene
Svi pjevaju, ja ne čujem
Jedan dan života
Ovo je tek dio glazbene ostavštine Miše Kovača. Među pjesmama koje su obilježile njegov opus nalaze se i 'Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim', 'Samo nas nebo rastavit može', 'Najljepše su oči moje majke', 'Odvest ću te na vjenčanje' i 'Ja ne mogu drugo nego da je ljubim'.
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