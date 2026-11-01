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zbog izvještavanja o Epsteinu

Novi udarac za Trumpa: Sud odbacio tužbu tešku 10 milijardi dolara

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Hina
|
01. stu. 2026. 07:20
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This undated photo from the personal collection of Jeffrey Epstein provided by the Democrats on the House Oversight Committee on December 12, 2025, shows US President Donald Trump (L), flanked by Epstein (C), talking to an unknown woman.
HANDOUT / House Oversight Democrats / AFP

Američki sud je u subotu trajno odbacio drugi pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da tuži Wall Street Journal zbog klevete, odnosno zbog izvještavanja novina o njegovim vezama sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

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Američki okružni sud u saveznoj državi Floridi je utvrdio da Trump ponovo nije pokazao da je bilo zle namjere, što je preduvjet za javne osobe koje žele pokrenuti tužbu zbog klevete.

"Kao i u prvom slučaju, podbacio je", napisao je sudac Darrin P. Gayles. 

Gayles je istaknuo "promišljenu i podrobnu istragu" lista te napore novinara da zatraže komentar Trumpa i drugih dužnosnika prije objave članka.

"Hvatajući se za slamku, izmijenjena pritužba pokušava fabricirati manjkavosti u istrazi", napisao je Gayles.

Trumpovi odvjetnici tvrde da se od izvještavanja trebalo odustati nakon što je predsjednik porekao veze s Epsteinom.

"To nije ono što iziskuju pravila o (dokazivanju) zlonamjernosti i nije u skladu s prvim amandmanom (američkog ustava)", dodao je Gayles.

Trump je ponovo podnio tužbu tražeći najmanje 10 milijardi dolara odštete.

Subotnja odluka suda također onemogućava ponovno pokretanje postupka zbog iste stvari.

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Teme
donald trump wall street journal jeffrey epstein

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