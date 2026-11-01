zbog izvještavanja o Epsteinu
Novi udarac za Trumpa: Sud odbacio tužbu tešku 10 milijardi dolara
Američki sud je u subotu trajno odbacio drugi pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da tuži Wall Street Journal zbog klevete, odnosno zbog izvještavanja novina o njegovim vezama sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.
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Američki okružni sud u saveznoj državi Floridi je utvrdio da Trump ponovo nije pokazao da je bilo zle namjere, što je preduvjet za javne osobe koje žele pokrenuti tužbu zbog klevete.
"Kao i u prvom slučaju, podbacio je", napisao je sudac Darrin P. Gayles.
Gayles je istaknuo "promišljenu i podrobnu istragu" lista te napore novinara da zatraže komentar Trumpa i drugih dužnosnika prije objave članka.
"Hvatajući se za slamku, izmijenjena pritužba pokušava fabricirati manjkavosti u istrazi", napisao je Gayles.
Trumpovi odvjetnici tvrde da se od izvještavanja trebalo odustati nakon što je predsjednik porekao veze s Epsteinom.
"To nije ono što iziskuju pravila o (dokazivanju) zlonamjernosti i nije u skladu s prvim amandmanom (američkog ustava)", dodao je Gayles.
Trump je ponovo podnio tužbu tražeći najmanje 10 milijardi dolara odštete.
Subotnja odluka suda također onemogućava ponovno pokretanje postupka zbog iste stvari.
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