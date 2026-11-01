poraženi kandidat
Trump: Bolsonaro može ostati u SAD-u koliko god želi. Izbori su bili sramota
Američki predsjednik Donald Trump je kasno u subotu rekao da poraženi brazilski predsjednički kandidat Flavio Bolsonaro može ostati u Sjedinjenim Američkim Državama koliko god želi.
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Trumpovo obraćanje novinarima u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago u saveznoj državi Floridi upućuje na to da bi odnosi između dviju najvećih demokracija zapadne hemisfere mogli ostati opterećeni još neko vrijeme čak i nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao s brazilskim šefom diplomacije ranije tijekom dana.
"Može ostati ovdje koliko god želi", rekao je Trump o Bolsonaru, koji je napustio Brazil nakon što ga je na izborima porazio aktualni ljevičarski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva usprkos tome što je vodio u većini predizbornih anketa.
"Moje mišljenje je da su izbori bili sramota", dodao je Trump.
Brazilsko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom.
Vanjski promatrači izbore opisuju kao slobodne i poštene.
Bolsonarov odlazak u SAD bio je odluka donesena u posljednji trenutak. Uslijedio je nakon što mu je sudac Vrhovnog suda naložio da preda putovnicu, na zahtjev savezne policije. Policija protiv Bolsonara vodi istragu zbog dvije navodne sheme pranja novca.
Bolsonaru je u SAD-u odobren privremeni boravak zbog humanitarnih razloga koji u pravilu traje godinu dana.
Rubio je ranije u subotu rekao da je razgovarao s britanskim ministrom vanjskih poslova Maurom Vieirom na samitu skupine G20 u Atlantu te da će se ponovo vidjeti za nekoliko tjedana.
Trumpova administracija ne planira podržati tvrdnju Flavija Bolsonara da je on zakoniti vođa Brazila, unatoč tome što je pomogla poraženom predsjedničkom kandidatu da stigne u SAD nakon godina podrške njemu i njegovu ocu, izjavili su u četvrtak američki dužnosnik i jedna osoba upoznata s tim pitanjem.
Trump je u subotu rekao da se ne namjerava susresti s Bolsonarom.
Rubio je u subotu rekao da američka vlada "nije izravno uključena u bilo koji od poteza" koji su ranije ovog tjedna doveli do Bolsonarovog napuštanja Brazila. Međutim, Reuters i nekoliko drugih medija je izvijestilo da je Jason Miller, dužnosnik Bijele kuće, pomogao organizirati Bolsonarovo putovanje.
Flavijev otac, bivši predsjednik Jair Bolsonaro, nalazi se u zatvoru u Brazilu. Osuđen je zbog pokušaja državnog udara kako bi ostao na vlasti nakon što je izgubio predsjedničke izbore 2022. godine.
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