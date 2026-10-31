Sezona je pečenih kestena, a cijene su im vrtoglave. "To je suludi pristup. Nije ugodno vidjeti da nešto toliko košta"

"Ponuđači imaju jedan suludi pristup, takozvani APP. Ako prođe - prođe. No kad govorimo o kestenju, radi se o marginalnoj potrošnji pa ih kestenjari mogu prodavati i za 15 eura. Nije ugodno vidjeti da nešto toliko košta, no sve dok netko to kupuje oni će držati cijenu. Njima troškovi poslovanja nisu porasli toliko da bi ih pravdali ratom u Ukrajini ili na Bliskom istoku, nego su išli logikom "svi dižu cijene pa ćemo i mi". Ili, vidjela žaba da se konji potkivaju pa i ona digla nogu", kaže nam prof. Grgić.