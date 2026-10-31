VRUĆI KESTENI, VRELE CIJENE
Sezona je pečenih kestena, a cijene su im vrtoglave. "To je suludi pristup. Nije ugodno vidjeti da nešto toliko košta"
Jesen je soba kada se središtem Zagreba i drugih gradova širi miris pečenih kestena. U Zagrebu je ovih dana samo od Zrinjevca preko Trga bana Jelačića, Gajeve ulice i Cvjetnog trga pa duž Ilice do Britanskog trga najmanje šest ili sedam uličnih kestenjara.
U Gajevoj ulici i na Trgu bana Jelačića manja mjerica košta pet, a veća sedam eura. U Frankopanskoj su cijene male, srednje i velike mjerice (tuljca) pet, osam i deset eura, dok samo dvije tramvajske stanice dalje, kod kestenjara na Britanskom trgu mala mjerica košta tri eura, srednja četiri, a velika pet eura. Iste cijene mjerica kao na britancu opazili smo i kod kestenjara na okretištu Črnomerec.
Kada smo o ponudi pečenih kestena kod uličnih pečenjara u Zagrebu pisali prije dvije godine cijene su, naravno, bile niže. Na štandu u Gajevoj manja mjerica koštala je dva i pol eura - upola manje nego sada - a velika mjerica koštala je pet eura, dva eura manje nego sada. Tada su na Zrinjevcu pečeni kesteni koštali otprilike isto kao i sada - pet, sedam i osam eura za mali, srednji i veliki tuljac. U odnosu na pretprošlu godinu, jedino su cijene pečenih kestena na Britanskom trgu ostale iste.
"Mogu ih prodavati i za 15 eura, to je APP"
To što velika mjerica pečenih kestena, s otprilike dvadesetak plodova, doseže cijenu od osam pa i deset eura čini se pretjeranim i usporedivim s ljetošnjim cijenama pečenih kukuruza na nekim jadranskim plažama nad kojima su se mnogi sablažnjavali.
Ivo Grgić, profesor agrarne ekonomike zagrebačkog Agronomskog fakulteta rekao nam je tada kako nabavna cijena kukuruza koji se, pečen ili kuhan, prodavao na plažama za pet eura iznosi tek pet eurocenti po klipu. Slična je priča i s pečenim kestenima.
"Ponuđači imaju jedan suludi pristup, takozvani APP. Ako prođe - prođe. No kad govorimo o kestenju, radi se o marginalnoj potrošnji pa ih kestenjari mogu prodavati i za 15 eura. Nije ugodno vidjeti da nešto toliko košta, no sve dok netko to kupuje oni će držati cijenu. Njima troškovi poslovanja nisu porasli toliko da bi ih pravdali ratom u Ukrajini ili na Bliskom istoku, nego su išli logikom "svi dižu cijene pa ćemo i mi". Ili, vidjela žaba da se konji potkivaju pa i ona digla nogu", kaže nam prof. Grgić.
"Ima kestenja na Sljemenu, nek' ljudi prošeću"
Jedino što može utjecati na obuzdavanje cijena, kako pečenih kukuruza na jadranskim plažama tako i pečenih kestena na gradskim ulicama, jest smanjena potražnja i racionalnije korištenje vlastitog budžeta.
"Drugo ne pomaže", kaže Grgić, "posebice ne smiješne sidrene cijene. Mene ne zanima kakva je bila cijena prije pet godina. Čak me ne zanima ni lanjska cijena jer kupujem sada, u ovoj godini, ne u prošloj. Ljudima bi trebalo biti važno koji je omjer između njihove zarade i onoga što im se nudi", dodaje naš sugovornik.
Pečeni kesteni, kao i pečeni (ili kuhani) kukuruz, sezonski su plodovi, a za one koji ih prodaju Grgić kaže kako se "uglavnom radi o istoj gospodi koja prodaje i jedno i drugo".
"Pa tko voli nek' izvoli. A tko neće, ima kestenja na Sljemenu pa nek' ljudi prošeću gore, naberu ga i sami ispeku ili skuhaju. Ima i puno kestenijada uokolo Zagreba. Najvažnije bi nam trebalo biti da cijene struje, vode i plina ne odu puno gore. Ovo sve ostalo je stvar ponude i potražnje. Iako bih bio najsretniji da svaki građanin Hrvatske može jesti kavijar kad to poželi", dometnuo je prof. Grgić napola šaljivo, a napola ozbiljno.
Za osobne ili za komercijalne svrhe
Cijene na zagrebačkim tržnicama kreću se od 6 eura za kilogram običnih kestena do 8 eura za krupnije i slađe marone. U trgovačkim centrima cijene običnih kestena, većinom iz uvoza, u rasponu su od 4,49 do 6,99 eura za kilogram, ali se ovih dana mogu naći i po akcijskim cijenama od 3,69 do 3,99 eura za kilogram.
Nedavno smo pisali kako kestene i druge šumske plodove građani mogu sami sakupljati bez naknade, ali prema uvjetima koje su propisale Hrvatske šume u Pravilniku o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda i korištenju šume i šumskog zemljišta. Za osobne potrebe dozvoljeno je sakupiti 10 kilograma kestena dnevno uz odgovarajuću dozvolu Hrvatskih šuma koja se besplatno može preuzeti OVDJE.
No za sakupljanje kestena u komercijalne svrhe, što znači i za uličnu prodaju pečenih kestena, potrebno je sklopiti ugovor s nadležnom upravom Hrvatskih šuma i platiti naknadu. Prema važećem Cjeniku Hrvatskih šuma, iznos naknade je 27 eurocenti po kilogramu sakupljenog kestenja.
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