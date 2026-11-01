Kupujete na Temuu i Sheinu? Od danas plaćate novu naknadu, EU očekuje milijarde eura

Ilustracija: V H/Unsplash

Nove naknade Europske unije na jeftine pakete koji se u nju uvoze putem interneta, kojima se prije svega cilja na velike kineske platforme poput Sheina i Temua, mogle bi donijeti šest milijardi eura godišnje u proračun EU-a u razdoblju od 2028. do 2034. godine, navodi se u dokumentu Komisije u koji je Reuters imao uvid.

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EU s današnjim danom uvodi dodatnu naknadu od dva eura na jeftine pakete, čime se davanja po pojedinačnom artiklu dodatno povećavaju budući da je od početka srpnja već uvedena pristojba od tri eura.

Procjene o šest milijardi eura dobiti za europski proračun, o kojoj se dosad nije pisalo, ilustrira razmjere obračuna Bruxellesa s poplavom jeftinog uvoza putem interneta, za koji navodi da većinom dolazi iz Kine.

Oko 5,8 milijardi paketa vrijednosti manje od 150 eura ušlo je u EU prošle godine, što je porast od 26 posto u odnosu na godinu ranije, prema podacima Europske komisije, koja procjenjuje da je većina imala umanjenu prikazanu vrijednost kako bi se izbjegle carine.

Vlasnik Temua, PDD Holdings, objavio je u kolovozu da će taj potez imati znatan utjecaj na dijelove poslovanja, ne navodeći točne brojke.

Shein ostvaruje oko trećine svojih prihoda u Europi, a njegova prodaja u toj regiji već je pala i prije uvođenja naknada, budući da je podigao cijene i smanjio troškove za oglašavanje.

Glasnogovornik Europske komisije odbio je komentirati procjenu prihoda. Na brifingu s novinarima u petak, drugi dužnosnik Komisije izjavio je kako ne mogu unaprijed prejudicirati prihode od internetske trgovine.

Zastupnik u Europskom parlamentu Dirk Gotink, koji predvodi carinske reforme Europske unije, rekao je da je nova naknada od dva eura usmjerena protiv „iznimno toksičnog poslovnog modela nepropisnog uvoza robe male vrijednosti iz Kine putem interneta“.

Getty Images via AFP

Procjena uzima u obzir i očekivani pad broja paketa male vrijednosti koji ulaze u EU, budući da Bruxelles očekuje da će se trgovci prilagoditi novim mjerama.

Kineske platforme pod pritiskom

Naknade EU-a uslijedile su nakon sličnih poteza u SAD-u prošle godine, kada je ukinuta mogućnost bescarinskog uvoza za online narudžbe kako bi se odgovorilo na zabrinutost zbog nelojalne konkurencije i nesigurnih proizvoda.

Komisija procjenjuje da će oko 90 posto prikupljenih naknada ići u blagajnu EU-a, a 10 posto država članicama, no to bi se moglo promijeniti ako se članice budu izborile za zadržavanje većeg dijela prihoda, s obzirom na to da su pregovori o proračunu za razdoblje 2028. – 2034. u tijeku. Trenutačno države članice EU-a zadržavaju 25 posto naknada.

Kineske grupacije za internetsku trgovinu već su se počele prilagođavati.

AliExpress, u vlasništvu kineskog giganta internetske trgovine Alibabe, priopćio je da povećava lokalne skladišne kapacitete kao odgovor na naknade, ali je upozorio da će nameti pogoditi kućanstva s nižim prihodima u Europi i „pogoršati krizu visokih troškova života“.

Temu je nekim kupcima nudio popust na naknade, prema snimkama zaslona u koje je Reuters imao uvid, što upućuje na pritisak da se ublaži šok od cijena za potrošače navikle naručivati nakit od tri eura i haljine od pet eura.

Temu nije odgovorio na upit za komentarom.

Shein, koji je nedavno izišao na burzu i proširuje skladišni prostor u Poljskoj, poručio je da je usredotočen na održavanje cijena „konkurentnima“, uz bržu i praktičniju dostavu.

Američki konkurent Amazon priopćio je da se 97 posto proizvoda koje prodaje u EU-u isporučuje iz skladišta s teritorija unije, zbog čega naknade utječu na vrlo mali broj njegovih pošiljaka.