Veliki hakerski napad
Ukradeno više od šest milijardi dolara u kriptovalutama, Binance objavio koliko je uspio vratiti
Oko 90 posto ukradene kriptovalute nakon hakerskog napada na jednu od najvećih svjetskih platformi za trgovanje digitalnom imovinom ponovno je osigurano, objavio je Binance.
Oglas
Hakerski napad pogodio je platformu koja je jedna od najvećih na svijetu za trgovanje kriptovalutama, a razmjeri krađe opisani su kao jedan od najvećih pljačkaških pothvata u povijesti, piše Sky News.
U napadu je ukradena kriptovaluta vrijedna više od 6,3 milijarde dolara (oko 5,4 milijarde eura). Nakon incidenta platforma je privremeno obustavila uplate i isplate za korisnike. Iz tvrtke su pritom poručili da su korisnička sredstva sigurna te da će u potpunosti pokriti sve gubitke nastale zbog hakerskog napada.
U priopćenju objavljenom u subotu Binance je izvijestio da je dosad nadoknađeno oko 90 posto ukradene imovine. Dodali su i da se sve odvija prema planu te da očekuju ponovno omogućavanje isplata u prethodno najavljenom roku.
Preostalih deset posto odnosi se na tokene koje je teže pribaviti u potrebnim količinama jer se njima slabije trguje, odnosno imaju manju likvidnost. Zbog toga bi njihova nadoknada mogla potrajati nešto dulje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas