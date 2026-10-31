Ukradeno više od šest milijardi dolara u kriptovalutama, Binance objavio koliko je uspio vratiti

U napadu je ukradena kriptovaluta vrijedna više od 6,3 milijarde dolara (oko 5,4 milijarde eura). Nakon incidenta platforma je privremeno obustavila uplate i isplate za korisnike. Iz tvrtke su pritom poručili da su korisnička sredstva sigurna te da će u potpunosti pokriti sve gubitke nastale zbog hakerskog napada.