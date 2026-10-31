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Veliki hakerski napad

Ukradeno više od šest milijardi dolara u kriptovalutama, Binance objavio koliko je uspio vratiti

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31. lis. 2026. 16:17
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Binance logo and hacker code are seen in this illustration taken October 30, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Oko 90 posto ukradene kriptovalute nakon hakerskog napada na jednu od najvećih svjetskih platformi za trgovanje digitalnom imovinom ponovno je osigurano, objavio je Binance.

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Hakerski napad pogodio je platformu koja je jedna od najvećih na svijetu za trgovanje kriptovalutama, a razmjeri krađe opisani su kao jedan od najvećih pljačkaških pothvata u povijesti, piše Sky News.

U napadu je ukradena kriptovaluta vrijedna više od 6,3 milijarde dolara (oko 5,4 milijarde eura). Nakon incidenta platforma je privremeno obustavila uplate i isplate za korisnike. Iz tvrtke su pritom poručili da su korisnička sredstva sigurna te da će u potpunosti pokriti sve gubitke nastale zbog hakerskog napada.

U priopćenju objavljenom u subotu Binance je izvijestio da je dosad nadoknađeno oko 90 posto ukradene imovine. Dodali su i da se sve odvija prema planu te da očekuju ponovno omogućavanje isplata u prethodno najavljenom roku.

Preostalih deset posto odnosi se na tokene koje je teže pribaviti u potrebnim količinama jer se njima slabije trguje, odnosno imaju manju likvidnost. Zbog toga bi njihova nadoknada mogla potrajati nešto dulje.

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Teme
binance hakerski napad kriptovalute

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