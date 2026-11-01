Bugarska bira predsjednika: Hoće li se okrenuti Zapadu?

Jotova, bivša potpredsjednica Bugarske, preuzela je dužnost privremene predsjednice u siječnju, nakon što je Radev podnio ostavku kako bi se kandidirao na parlamentarnim izborima. Na tim je izborima pobijedio uz političku platformu koju su brojni analitičari ocijenili bliskom Kremlju. Radev podržava Jotovu, a oboje se zalažu za diplomatsko rješenje rata.