Stiže zahlađenje: Pao snijeg na Zavižanu, a evo što nas čeka idućih dana

Danas, na blagdan Svih svetih, dnevne vrijednosti temperature zraka bit će u unutrašnjosti uglavnom između 7 °C i 11 °C, a na Jadranu od 14 do 17 °C. Prevladavat će oblačno uz slabu, a krajem dana i pojačanu oborinu koja će se s istoka premještati prema zapadu i Jadranu. Uz pad temperature zraka u planinskim krajevima iznad 800 metara nadmorske visine kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka, mjestimice olujna bura.