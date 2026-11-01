vremenska prognoza
Stiže zahlađenje: Pao snijeg na Zavižanu, a evo što nas čeka idućih dana
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Oglas
Anticiklona iznad europskog kopna i ciklona južno od Italije nad Sredozemnim morem dva su vremenska sustava čije se zračne mase miješaju nad našim krajevima. Po visini pritječe hladan zrak sjevernih geografskih širina, granica padanja snijega spustila se na oko 900 metara nadmorske visine i u gorju Like i Gorskog kotara te na Velebitu mjestimice sniježi.
Ciklonalni vrtlog u naše krajeve donosi pad temperature zraka, povećanu naoblaku uz oborinu te jaku buru.
Danas, na blagdan Svih svetih, dnevne vrijednosti temperature zraka bit će u unutrašnjosti uglavnom između 7 °C i 11 °C, a na Jadranu od 14 do 17 °C. Prevladavat će oblačno uz slabu, a krajem dana i pojačanu oborinu koja će se s istoka premještati prema zapadu i Jadranu. Uz pad temperature zraka u planinskim krajevima iznad 800 metara nadmorske visine kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka, mjestimice olujna bura.
Sutra, u ponedjeljak, pretežno oblačno s kišom mjestimice, a u gorju iznad 800 metara sa susnježicom i snijegom. Prohladno, a osjet hladnoće pojačat će umjeren sjeverac, a na Jadranu jaka i olujna bura. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 4 °C, na Jadranu oko 12 °C. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 10 °C, na Jadranu od 14 do 16 °C.
Oblačno i prohladno vrijeme zadržat će se do sredine tjedna, a od četvrtka prognoziramo u unutrašnjosti malo do umjereno oblačno uz jutarnju maglu, na Jadranu uz buru pretežno sunčano. Jutarnje temperature zraka u manjem padu, a dnevne u porastu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas