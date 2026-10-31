Kako je izvedena najveća hakerska pljačka u povijesti? Preko računala inženjera ukradeno 6,3 milijarde dolara

Odmah nakon što je otkriven napad na najveću svjetsku burzu kriptovaluta Binance, objavljeno je kako namjerava nadoknaditi gubitke od 6,3 milijarde dolara nastale u hakerskom napadu. Tvrtka je priopćila da je uz pomoć partnera već zamrznula oko polovice ukradene imovine. Ali kako stručnjaci tvrde, oko 3 milijarde dolara najvjerojatnije više nitko nikad neće naći, piše DW.