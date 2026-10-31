Trag vodi do jedne zemlje
Kako je izvedena najveća hakerska pljačka u povijesti? Preko računala inženjera ukradeno 6,3 milijarde dolara
U staro doba, to bi bilo nemoguće: to je preko 60 tona novčanica od 100 dolara. Ali provalom u kriptoburzu Binance je to bio jedan klik mišem. Kako se čuje, trag vodi u Sjevernu Koreju.
Odmah nakon što je otkriven napad na najveću svjetsku burzu kriptovaluta Binance, objavljeno je kako namjerava nadoknaditi gubitke od 6,3 milijarde dolara nastale u hakerskom napadu. Tvrtka je priopćila da je uz pomoć partnera već zamrznula oko polovice ukradene imovine. Ali kako stručnjaci tvrde, oko 3 milijarde dolara najvjerojatnije više nitko nikad neće naći, piše DW.
Već da i spasi svoj položaj na tržištu, Binance je izdvojio više od šest milijardi dolara vlastitih sredstava kako bi pokrio gubitke. Korisnici bi ponovno trebali moći podizati sredstva u roku od 40 sati. Isplate i uplate nakon napada privremeno su bile obustavljene.
Trag vodi u Sjevernu Koreju
Stručnjaci pretpostavljaju da iza napada stoji hakerska skupina povezana sa Sjevernom Korejom. Prema dosadašnjim saznanjima, napadači su pristup informatičkim sustavima Binancea dobili preko hakiranog prijenosnog računala jednog inženjera.
Istraga je još u tijeku i zasad nije identificirana nijedna konkretna osoba odgovorna za napad. Binance surađuje s američkim Saveznim istražnim uredom (FBI) i Tajnom službom SAD kako bi rasvijetlio slučaj.
Prema vlastitim podacima, Binance ima 335 milijuna registriranih korisnika diljem svijeta. Vrijednost imovine pod skrbništvom tvrtke 2025. iznosila je 162,8 milijardi dolara. Burza raspolaže i vlastitim sigurnosnim fondom vrijednim više od milijarde dolara u bitcoinu.
Osim toga, tvrtka je za pokriće štete osigurala još oko 6,34 milijarde dolara vlastitih sredstava. Nije objavljeno odakle taj novac potječe.
Koliko su te burze uopće sigurne?
Napad je ponovno pokazao rizike povezane s kriptovalutama. Analitičar brokerske kuće IG Salah-Eddine Bouhmidi upozorava da su se, unatoč Binanceovu obećanju da će nadoknaditi štetu, pitanja sigurnosti i pohrane digitalne imovine ponovno našla u središtu pozornosti.
Tečajevi bitcoina i ethereuma privremeno su pali za oko tri posto, dok je Binance Coin izgubio pet posto vrijednosti.
I Bernardo Brits, direktor pružatelja platnih usluga Trace Finance, smatra da je obrana od hakerskih napada sve teža. „Umjetna inteligencija može pronaći sigurnosne propuste brže nego što ih je moguće ukloniti“, upozorava Brits.
Po njegovu mišljenju, to bi moglo potaknuti korisnike da napuste manje i srednje burze i prijeđu na veće platforme koje smatraju sigurnijima.
Uvjet da bude "pravi" novac
Konkurenti poput Coinbasea i Krakena odmah su poduzeli dodatne mjere za jačanje sigurnosti te pozvali na bolju razmjenu informacija unutar sektora.
Coinbase je objavio da je „iz opreza“ prilagodio sustave za pohranu ključeva kriptovaluta koji se drže izvan mreže. Kraken je priopćio da prati incidente u industriji kako bi dodatno unaprijedio vlastite sigurnosne mjere.
Predstavnici sektora upozoravaju da je hitno potrebno djelovati jer vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa potiče dublju integraciju digitalne imovine u financijski sustav. Time se povećavaju i ulozi za industriju koja je i ranije bila meta velikih hakerskih napada.
"Ako kriptovalute žele ostvariti svoj puni potencijal, mora se odmah poboljšati sigurnost", rekao je Chris Perkins, direktor odjela za kriptovalute u investicijskoj kući Franklin Templeton.
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