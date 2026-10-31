Harry Houdini preminuo je prije 100 godina, ali misterij njegove smrti i dalje traje

Ideja za esej nastala je nakon što mu je karikaturist Kin Hubbard pokazao kazališne plakate i najave nastupa popularnih zabavljača iz 19. stoljeća, među kojima su bili Robert Heller i H. J. Sargent. Houdini je želio prikupiti podatke o prvim američkim mađioničarima i sačuvati uspomenu na njih, piše AP, a prenosi Klix.ba.