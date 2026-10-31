slavni mađioničar
Harry Houdini preminuo je prije 100 godina, ali misterij njegove smrti i dalje traje
Na današnji dan prije 100 godina preminuo je Harry Houdini, jedan od najpoznatijih mađioničara i iluzionista u povijesti. Stoljeće nakon njegove smrti, dosad neobjavljeni esej i nova knjiga ponovno su privukli pozornost javnosti na njegov život, karijeru, ali i okolnosti smrti koje i danas izazivaju rasprave.
Rijetki Houdinijev esej o mađioničarima koji su obilježili ranija razdoblja prvi je put objavljen u novom izdanju časopisa The Strand Magazine. Riječ je o tekstu pod naslovom "An Interesting Scrapbook", u kojem slavni iluzionist odaje priznanje svojim prethodnicima i izražava žaljenje što se o njima zna tako malo.
Ideja za esej nastala je nakon što mu je karikaturist Kin Hubbard pokazao kazališne plakate i najave nastupa popularnih zabavljača iz 19. stoljeća, među kojima su bili Robert Heller i H. J. Sargent. Houdini je želio prikupiti podatke o prvim američkim mađioničarima i sačuvati uspomenu na njih, piše AP, a prenosi Klix.ba.
Koliko je ozbiljno pristupao povijesti mađioničarstva, otkriva i nova knjiga Houdini's Library, koju je u rujnu objavio Eric Colleary, kustos kazališta i izvedbenih umjetnosti na Sveučilištu Texas u Austinu.
Prema njegovim istraživanjima, Houdini je bio iznimno zainteresiran za život i rad drugih mađioničara. Posjećivao je njihove grobove, a ponekad je čak i sam plaćao njihovo održavanje. Zauzvrat su mu njihove obitelji darovale albume, plakate i druge vrijedne uspomene.
Od siromašnog dječaka do svjetske zvijezde
Houdini je rođen 1874. godine kao Erik Weisz u obitelji rabina koja je emigrirala u SAD, dijelom zbog antisemitizma u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Već kao tinejdžer počeo je profesionalno nastupati, a do 30. godine postao je međunarodno poznat.
Svjetsku slavu stekao je spektakularnim bijegovima iz lisica, okova, lanaca i drugih naprava kojima je bio vezan. Njegovi nastupi oduševljavali su publiku, a njegovo ime postalo je sinonim za nemoguće bijegove.
Je li Houdini doista umro od upale slijepog crijeva?
Prema službenim tadašnjim izvješćima, Houdini je preminuo 31. listopada 1926. u bolnici Grace u Detroitu, od posljedica difuznog peritonitisa, odnosno upale potrbušnice.
Prije smrti bio je hospitaliziran zbog upale slijepog crijeva. Postojala je mogućnost da su njegovo stanje pogoršali udarci u trbuh koje mu je nekoliko dana ranije u Montrealu zadao jedan student. Houdini je, naime, često tvrdio da može izdržati snažne udarce u trbuh.
Budući da nakon njegove smrti nije obavljena obdukcija, sumnje i alternativne teorije o pravom uzroku smrti nastavile su kružiti desetljećima.
Autorica Larrian Gillespie u novoj knjizi Houdini: The Man Who Died Twice iznosi drukčiju teoriju. Tvrdi da je slavni iluzionist zapravo umro dan ranije, 30. listopada, te da uzrok nije bila upala slijepog crijeva, nego crijevna opstrukcija.
Prema njezinoj teoriji, stanje mu se pogoršalo nakon što su mu liječnici poslije operacije dopustili da pojede zdjelu povrća s vrhnjem.
Ipak, njezine tvrdnje nisu naišle na opće prihvaćanje. Bruce Averbook, kolekcionar predmeta povezanih s mađioničarstvom i vlasnik Houdinijeva prvog dnevnika, izrazio je sumnju u mogućnost da je datum smrti namjerno promijenjen kako bi se poklopio s Noći vještica.
Istraživač Houdinijeva života John Cox smatra da knjiga donosi vrijedne nove podatke o njegovoj karijeri, ali upozorava da bi tvrdnje o okolnostima smrti trebalo dodatno provjeriti.
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