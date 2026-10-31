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jednostavni recepti

Imate 10 minuta vremena? Pripremite ovu odličnu tortu bez pečenja

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N1 Slovenija
|
31. lis. 2026. 12:26
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Coffee Mousse Cake with Cocoa and Beans
ChatGPT

Ova kremasta torta od kave priprema se bez pečenja, od samo šest sastojaka.

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Priprema traje desetak minuta, a zatim je potrebno najmanje četiri sata hlađenja.

Sastojci

Za podlogu:

250 g mljevenih keksa

90 g otopljenog maslaca

50 ml mlijeka

Za kremu:

250 g mascarponea

500 ml slatkog vrhnja za šlag

3 žlice instant kave

Priprema

Pomiješajte kekse, maslac i mlijeko te smjesu utisnite u kalup promjera 22 cm.

Dio slatkog vrhnja zagrijte s instant kavom dok se ne otopi, a zatim potpuno ohladite.

Mascarpone izmiksajte s preostalim slatkim vrhnjem u čvrstu kremu pa umiješajte ohlađenu kavu.

Kremu rasporedite po podlozi i tortu stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći.

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Teme
jednostavni recepti torta

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