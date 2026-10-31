jednostavni recepti
Imate 10 minuta vremena? Pripremite ovu odličnu tortu bez pečenja
Ova kremasta torta od kave priprema se bez pečenja, od samo šest sastojaka.
Oglas
Priprema traje desetak minuta, a zatim je potrebno najmanje četiri sata hlađenja.
Sastojci
Za podlogu:
250 g mljevenih keksa
90 g otopljenog maslaca
50 ml mlijeka
Za kremu:
250 g mascarponea
500 ml slatkog vrhnja za šlag
3 žlice instant kave
Priprema
Pomiješajte kekse, maslac i mlijeko te smjesu utisnite u kalup promjera 22 cm.
Dio slatkog vrhnja zagrijte s instant kavom dok se ne otopi, a zatim potpuno ohladite.
Mascarpone izmiksajte s preostalim slatkim vrhnjem u čvrstu kremu pa umiješajte ohlađenu kavu.
Kremu rasporedite po podlozi i tortu stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas