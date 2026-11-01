Prema podacima Istraživačkog centra za stanovanje u hladnoj klimi (CCHRC) s Aljaske, pri unutarnjoj temperaturi od 21 stupnja i vanjskoj od minus 18 stupnjeva kondenzacija se na jednostrukom staklu može pojaviti već pri vlažnosti zraka od 15 posto. Kod dvostrukog stakla prag je između 25 i 40 posto, a kod trostrukog između 30 i 50 posto. Riječ je o okvirnim procjenama, prenosi Klix.