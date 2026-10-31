Preminuo Mišo Hrnjak, basist Azre. Svirao je na prva tri kultna albuma

Davor Visnjic/PIXSELL

Na dan kada je Hrvatsku pogodila vijest o smrti Miše Kovača, stigla je još jedna tužna vijest iz glazbenog svijeta. U 67. godini preminuo je Mišo Hrnjak, basist najpoznatije postave zagrebačke grupe Azra, koju je činio zajedno s Branimrom Johnnyjem Štulićem i Borisom Leinerom. Vijest o njegovoj smrti objavio je glazbeni portal Ravno do dna.

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Hrnjak je bio jedan od važnih članova Azre u razdoblju kada je bend krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina stvarao povijest domaće rock-scene. Grupi se pridružio 1979. godine, a svirao je na njezina prva tri kultna albuma: 'Azra' iz 1980., 'Sunčana strana ulice' iz 1981. i 'Filigranski pločnici' iz 1982. godine.

Njegove bas-dionice bile su važan dio zvuka sastava koji je obilježio generacije ljubitelja rock-glazbe i postao jedno od najprepoznatljivijih imena novog vala, piše tportal.

Azru napustio na vrhuncu popularnosti

Hrnjak je bend napustio 1982. godine, u vrijeme njegove velike popularnosti. Odlazak je bio povezan s odlaskom na odsluženje vojnog roka, ali i njegovom željom da se udalji od profesionalnog bavljenja glazbom.

U razgovoru za Al Jazeeru Balkans 2015. godine prisjetio se da je odlazak njega i Borisa Leinera u vojsku praktički označio kraj izvorne postave Azre.

Nakon odlaska iz benda mnogo je putovao Europom, a važan dio života proveo je u Mađarskoj. Ondje je upoznao suprugu Uršulu, s kojom je dobio petero djece. Posvetio se obitelji i izradi namještaja po mjeri, daleko od pozornica i javnosti.

Vratio se glazbi i napisao autobiografiju

Iako se godinama nije profesionalno bavio glazbom, bas-gitaru nikada nije potpuno ostavio. Ponovno se povezao s Borisom Leinerom, s kojim je pokrenuo sastav Leiner & Hrnjak.

Godine 2015. objavio je autobiografiju 'Srce od zlata – priče, ali ne baš za djecu'. U knjizi je pisao o odrastanju, vremenu provedenom u Azri, odnosu s Johnnyjem Štulićem i životu nakon napuštanja benda.

Hrnjak je tada isticao da su godine u Azri bile iznimno intenzivno razdoblje, ali samo jedan dio njegova života.