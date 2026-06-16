mali svakodnevni
Ovo su nevidljivi troškovi koji vam prazne novčanik
Većina ljudi uvjerena je da najviše novca troši na velike kupnje. U stvarnosti financijsku rupu često uzrokuje nešto sasvim drugo – mali svakodnevni troškovi koje gotovo i ne primjećujemo.
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Riječ je o sitnim izdacima koji se na prvi pogled čine beznačajnima, no tijekom mjeseci i godina mogu se pretvoriti u iznenađujuće velike iznose. Stručnjaci to nazivaju „nevidljivom potrošnjom“ – novcem koji odlazi na naizgled nevažne stvari, a koji bi se mogao usmjeriti u štednju, otplatu dugova ili stvaranje financijske pričuve, piše metropolitan.si.
Ako već neko vrijeme niste analizirali svoje troškove, moguće je da vam novac „curi“ na neki od sljedećih načina.
Kava za van: svaki dan nekoliko eura, godišnje nekoliko stotina
Šalica kave iz kafića možda se čini kao mali trošak, ali svakodnevne kupnje brzo se zbrajaju. Priprema kave kod kuće na godišnjoj razini može donijeti značajnu uštedu.
Previše televizijskih i drugih pretplata
Mnogi plaćaju televizijske pakete i streaming platforme koje gotovo uopće ne koriste. Pregled aktivnih pretplata često otkriva mogućnosti za uštedu.
Preskupi mobilni paketi
Redovita provjera ponude može se isplatiti.
Prehrana u restoranima
Ručak u restoranu ili naručivanje dostave praktični su, ali znatno skuplji od obroka pripremljenih kod kuće.
Produžena jamstva
Kod mnogih proizvoda dodatno jamstvo nije nužno opravdano. Prije kupnje vrijedi provjeriti isplati li se taj trošak.
Uvijek najskuplje robne marke
Povoljnije trgovačke marke često nude usporedivu kvalitetu po osjetno nižoj cijeni.
Grickalice na benzinskim postajama
Čips, čokoladice i pića kupljeni usput najčešće su znatno skuplji nego u trgovinama.
Naknade za podizanje gotovine na bankomatima
Korištenje bankomata drugih banaka može donijeti dodatne troškove koje mnogi ne primjećuju.
Dostava namirnica na kućnu adresu
Praktičnost ima svoju cijenu. Osim naknade za dostavu, proizvodi su često skuplji nego u fizičkim trgovinama.
Zaboravljene pretplate
Mnogi i dalje plaćaju aplikacije, časopise ili internetske usluge koje već dugo ne koriste.
Pranje automobila u autopraonici
Iako je riječ o praktičnoj usluzi, povremeno pranje automobila kod kuće može donijeti primjetnu uštedu.
Kašnjenje s plaćanjem kreditnih kartica
Zatezne kamate i troškovi opomena spadaju među najskuplje financijske pogreške.
Previsoke napojnice
Dobro je poznavati lokalne običaje vezane uz napojnice i izbjeći automatsko ostavljanje previsokih iznosa.
Skupe čestitke i poklon-ambalaža
Blagdanske čestitke i ukrasna ambalaža mogu postati značajan trošak, iako postoje mnogo povoljnije alternative.
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