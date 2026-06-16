Ovo su nevidljivi troškovi koji vam prazne novčanik

Riječ je o sitnim izdacima koji se na prvi pogled čine beznačajnima, no tijekom mjeseci i godina mogu se pretvoriti u iznenađujuće velike iznose. Stručnjaci to nazivaju „nevidljivom potrošnjom“ – novcem koji odlazi na naizgled nevažne stvari, a koji bi se mogao usmjeriti u štednju, otplatu dugova ili stvaranje financijske pričuve, piše metropolitan.si.