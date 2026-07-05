"nama je uspjelo"
Bračni par otkrio na čemu su štedjeli svaki dan kako bi otišli u mirovinu s 40 godina
Svake zime Alan i Katie Donegan izbjegavali su uključivati grijanje u svojoj kući na jugu Engleske.
"Umjesto toga oblačili smo dodatne slojeve odjeće i koristili termofore. Pretvorili smo to u igru", kaže Alan. "Nije se radilo o odricanju, nego o strategiji", dodaje.
Iako priznaju da su mnogi smatrali da su "ekstremni" ili čak "ludi" zato što su toliko pazili na svaki potrošeni novčić, Alan kaže da su bili "potpuno usredotočeni na kupnju slobode".
Pod "slobodom" podrazumijeva prijevremeni odlazak u mirovinu, koji su ostvarili prije sedam godina, kada je Alan imao samo 40, a Katie 35 godina, piše BBC.
Rijetko su naručivali hranu, a na posao su svaki dan nosili obrok od kuće.
"Samo zahvaljujući toj jednoj navici – da nosimo ručak – u deset godina uštedjeli smo 40.000 funti", kaže Alan.
"Mobitele smo punili dok smo bili izvan kuće i skupljali odbačene Nectar kupone iz supermarketa. Netko će reći da je to ludost, netko genijalnost, ali nama je uspjelo."
Alan je radio kao krajobrazni vrtlar prije nego što je pokrenuo posao s edukacijama i životnim savjetovanjem (life coachingom), dok je Katie bila stručnjakinja za procjenu rizika u jednoj financijskoj tvrtki.
Uz dobre plaće, upravo zahvaljujući iznimno štedljivom načinu života uspjeli su rano otići u mirovinu, ulažući gotovo sav višak novca u investicije.
"Svaka funta koju smo uložili približavala nas je životu kakav smo željeli", kaže Katie.
Posao su napustili kada je njihova ušteđevina dosegnula milijun funti.
Pokret FIRE
Alan i Katie dio su malog, ali sve brojnijeg međunarodnog pokreta poznatog kao FIRE, što je kratica za Financial Independence, Retire Early ("Financijska neovisnost, prijevremena mirovina").
Od gotovo nepoznate ideje prije petnaestak godina, pokret danas okuplja gotovo milijun članova samo na glavnom forumu društvene mreže Reddit, dok velike financijske institucije objavljuju brojne vodiče o toj temi.
Temeljna ideja pokreta jest da tijekom radnog vijeka živite izrazito štedljivo kako biste mogli što ranije otići u mirovinu.
Za većinu ljudi to je i dalje samo san. Visoki životni troškovi, skupe nekretnine i studentski krediti znače da će većina raditi sve dulje, a ne kraće.
Službeni podaci pokazuju da je prošle godine prosječna dob za odlazak u mirovinu u Ujedinjenom Kraljevstvu dosegnula rekordnih 65,8 godina za muškarce i 64,7 godina za žene.
Sličan trend postoji i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je, prema jednom dugoročnom istraživanju, prosječna dob za odlazak u mirovinu 2025. godine iznosila 64,8 godina za muškarce i 63,3 godine za žene.
U mirovinu sa 44 godine
Ipak, zagovornici FIRE filozofije, poput 49-godišnje Amy Minkley, ostaju dosljedni svom cilju.
Ova učiteljica iz SAD-a uspjela je otići u mirovinu već s 44 godine.
Kako bi to ostvarila, radila je u međunarodnim privatnim školama u Japanu, Singapuru, Indiji i Tajlandu, gdje je, kako kaže, mogla zaraditi više novca, dok su životni troškovi bili znatno niži nego u njezinu rodnom Teksasu.
Istodobno je trošila što je manje moguće.
"Nisam željela živjeti skupim načinom života koji je među iseljenicima bio uobičajen", kaže Minkley.
"Rijetko sam kupovala skupu odjeću, elektroničke uređaje koristila sam dok se potpuno ne pokvare, većinu obroka pripremala kod kuće, a prije svake veće kupnje dobro bih razmislila."
Dodaje da joj je zajednički život s cimerima u Singapuru i Indiji omogućio dodatne uštede, dok u nekoliko zemalja nije ni posjedovala automobil, što joj je znatno smanjilo troškove.
Danas živi na Baliju, gdje joj mirovina omogućuje mnogo viši životni standard nego što bi imala da se vratila u SAD.
Isplati li se toliko odricanje?
Carol Schleif, glavna tržišna strateginja financijske savjetodavne tvrtke BMO Private Wealth iz Toronta, smatra da je FIRE i dalje ostvariv za mnoge ljude, ali da većina njezinih klijenata danas više teži ravnoteži između poslovnog i privatnog života.
Umjesto da pod svaku cijenu pokušavaju što ranije otići u mirovinu, nastoje uskladiti smislen posao sa životom, u skladu sa svojim mogućnostima.
"Ako rano odete u mirovinu, ali pritom nemate prijatelje, narušili ste zdravlje ili ste izgubili osjećaj svrhe, ostvarili ste jedan cilj, ali ste žrtvovali mnogo toga drugoga. Tada se postavlja pitanje je li vrijedilo", kaže Schleif.
"Ljudi danas imaju fleksibilniji pristup. Žele ostvariti ciljeve vezane uz mirovinu, ali i pritom uživati u životu."
Sarah Coles, direktorica za osobne financije u britanskoj investicijskoj platformi AJ Bell, upozorava da je filozofiju FIRE danas sve teže provesti u djelo jer većina ljudi jednostavno nema dovoljno novca za to.
Ipak, smatra da su pojedina načela pokreta korisna i da ljudima mogu pomoći da barem nešto ranije odu u mirovinu.
"Počnite štedjeti što ranije i povećavajte izdvajanja za mirovinu nakon svakog povećanja plaće", savjetuje.
"Umjereniji pristup može vam omogućiti mirovinu kakvu želite, onda kada je želite, a da pritom ne iscrpite sami sebe. Samo treba biti realan."
Novi smjerovi unutar pokreta
Zbog toga dio zajednice danas prihvaća manje strog pristup pa su nastale nove inačice poput "Barista FIRE-a".
Ideja je uštedjeti dovoljno novca kako bi prihodi od ulaganja pokrivali najveći dio životnih troškova, dok se ostatak zarađuje honorarnim ili skraćenim radnim vremenom.
Za neke zagovornike FIRE pokreta, međutim, ekstremna štednja i dalje ostaje glavni put do prijevremene mirovine – žrtva za koju smatraju da se dugoročno isplati.
Kako kaže Amy Minkley: "Načela FIRE pokreta jednostavna su i nisu se promijenila – trošite manje nego što zarađujete, razliku ulažite i dajte svom novcu dovoljno vremena da raste."
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