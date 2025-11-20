Forbes Slovenija doznaje: Slovenska Vlada donijela odluku protiv hrvatskog preuzimanja Ljubljanske burze

Jaka Vinšek/BOBO

Sat vremena prije odlučivanja slovenske Agencije za tržište vrijednosnih papira (ATVP) o tome hoće li dati dopuštenje hrvatskoj državnoj agenciji Fina za preuzimanje Ljubljanske burze (LJSE), slovenska Vlada je, prema neslužbenim informacijama sa zatvorene sjednice, odlučila da se protivi hrvatskom državnom preuzimanju LJSE-a, doznaje Forbes Slovenija.

Vlada Slovenije je za takav stav navela više razloga.

Izvori Forbesa Slovenija pritom ističu da ATVP mora uzeti u obzir ispunjavanje uvjeta iz svih pravnih akata. Stoga smatraju da će morati uvažiti i odluku Vlade donesenu sat vremena prije sjednice vijeća ATVP-a.

Pojedinosti odluke, kojom Vlada u posljednjem trenutku pokušava spriječiti hrvatsko državno preuzimanje LJSE-a, trebao bi na konferenciji za novinare u 14 sati – u vrijeme kada počinje i sjednica vijeća ATVP-a – pojasniti potpredsjednik vlade Matej Arčon.

"Odluka vlade vrlo je dobra za Sloveniju", rekao je Forbesu Slovenija jedan od ministara.