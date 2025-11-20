Vodi se velika bitka za Ljubljansku burzu, dioničari zabrinuti zbog hrvatskog državnog preuzimanja

U Telekomu Slovenije navode da im je važno da burza, bez obzira na vlasničku strukturu, omogućuje stvaranje dugoročne vrijednosti za dioničare. “Burza koja bi i dalje jačala povjerenje tržišta, povećavala likvidnost i rast tržišne kapitalizacije, u interesu je svih dioničara i društava koja kotiraju na burzi. Naš fokus ostaje isti bez obzira na vlasničku strukturu burze – povećanje vrijednosti za vlasnike, što se treba odraziti i u rastu vrijednosti dionice,” poručili su za Forbes Slovenija.