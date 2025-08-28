Branck caffé i Dolce caffe prelaze u Franckovu mrežu

Ta akvizicija uslijedila je nakon što je Franck uspostavio izravnu kontrolu nad svim kanalima prodaje na tržištu BiH te time osnažio komercijalnu infrastrukturu i postigao bolju povezanost s kupcima. Za planirano preuzimanje tvornice i brendova kažu da je logičan je nastavak tog procesa, s fokusom na unapređenje lokalnih proizvodnih i logističkih kapaciteta, fleksibilnosti i tržišne agilnosti.