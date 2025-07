Francuska banka dobila spor protiv Hrvatske u slučaju “švicarac”: Evo što kaže presuda

Konačno specificirani tužbeni zahtjev je prema podnesku tužitelja od 25. ožujka 2025. godine, a na dan 25. ožujka 2025. iznosio 39.700.000,00 EUR-a uz kamatu do isplate. Arbitražni Tribunal je Republici Hrvatskoj naložio da tužitelju naknadi 17.550.000,00 EUR-a zajedno s kamatom po stopi Euribor plus 2.42% koja teče od svibnja 2017. uz mjesečno obračunavanje kamata do isplate. Ostali su zahtjevi odbijeni.