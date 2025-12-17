Oglas

kulturni centar

Nakon 40 godina čekanja, dolazi velika promjena za stanovnike zagrebačke Dubrave

author
N1 Info
|
17. pro. 2025. 18:07
kulturni centar dubrava
Zarko Basic/PIXSELL

Gotovo 40 godina otkako je masovno zdanje pored Kulturnog centra Dubrava ostalo nedovršeno i potom zapušteno, nešto se mijenja. Tko je pratio sjednicu Gradske skupštine, sigurno je primijetio kako je po hitnom postupku uvršten dokument koji tvrdi da je Zagreb spreman ući u proces otkupa potrebnih čestica na parceli.

Dokument o planovima za Kulturni centar javno dostupni

Kako je derutna zgrada i zemljište djelomično i u privatnom vlasništvu, bit će potreban nemali novac za otkup. Kako piše Večernji list, Grad je za kupoprodaju spreman izdvojiti do sedam milijun eura. Tolika je naime i procijenjena vrijednost samog zemljišta. Treba naglasiti kako je sve navedeno tek ideja, ali dokument o namjeri gradskih vlasti je javno dostupan. Planovi su – veliki.

Zbog nedostatka prostora u matičnom objektu Kulturnog centra, dio kazališnih programa izvodi se u Cerskoj 1, a nemaju se gdje odvijati ni koncerti i drugi veći događaji. Skučena je i knjižnica, koja opskrbljuje više desetaka tisuća čitatelja – Mala dvorana adekvatna je jedino za prezentacije i projekcije te ima samo 100 mjesta.

Određene čestice su u privatnom vlasništvu

Iz navedenih razloga gotovo svi programi održavaju se u predvorju centra u improviziranim, a ne profesionalnim uvjetima. Odaziv publike na sve programe Centra iznimno je velik, a zbog prostornih ograničenja Centar ne može korisnicima ponuditi dovoljno mjesta na predstavama, koncertima, radionicama i drugim programima, piše Zagreb.info.

Kupnjom preostalih dijelova Grad bi, stoji u objašnjenju dokumenta, postao isključivi i jedini vlasnik zgrade nesuđenoga Trgovačkog poslovnog centra Dubrava, pa može pokrenuti postupak uređenja objekta. Iako nije navedeno kada bi projekt mogao krenuti u realizaciju, jasno je da će se glavnina postupka odvijati u predstojećoj nam 2026. godini.

Teme
cerska 1 kc dubrava kulturni centar dubrava kulturni centar u dubravi

