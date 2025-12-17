Nakon 40 godina čekanja, dolazi velika promjena za stanovnike zagrebačke Dubrave

Kako je derutna zgrada i zemljište djelomično i u privatnom vlasništvu, bit će potreban nemali novac za otkup. Kako piše Večernji list, Grad je za kupoprodaju spreman izdvojiti do sedam milijun eura. Tolika je naime i procijenjena vrijednost samog zemljišta. Treba naglasiti kako je sve navedeno tek ideja, ali dokument o namjeri gradskih vlasti je javno dostupan. Planovi su – veliki.