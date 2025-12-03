"Nažalost to nije bilo u tom času usvojeno. Naknadno sam i osobno razgovarao s ljudima iz Porezne uprave, pokušavši im objasniti prije saborske procedure o čemu se radi. To također nije naišlo na prihvaćanje. Prošlog tjedna sam pregledao informacijske posrednike i uočio da je na neke od njih moguće ulogirati se i slati račune u ime pravne osobe za koju niste ovlašteni. Obavijestio sam Poreznu upravu da još jedanput skrenem pozornost na to, da nešto treba učiniti po tom pitanju", dodaje Rakar pa nastavlja, objašnjavajući ono što vidi kao potencijalnu opasnost.