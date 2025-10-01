Glavina otkrio iznos osiguran za stipendije bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za dodjelu stipendije za školarinu u 2025. godini bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima s ciljem stvaranja uvjeta za njihov pristup obrazovanju te bolje skrbi o sportašima, podrške u obrazovanju i poticanja dual karijere.
Natječaj je namijenjen za stipendiranje školarina bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima, a njime se potiče osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu, obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera, obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije te obrazovanje na ostalim visokim učilištima.
"Samo u prošloj godini kroz ovaj natječaj subvencionirali smo školarine za 157 vrhunskih sportaša koji su upisali različite obrazovne programe na visokim učilištima ili ustanovama za stručno osposobljavanje i usavršavanje u sportu. Ukupno od kada provodimo ovaj natječaj dodijeljena je 681 stipendija za školarine u iznosu od gotovo milijun eura, a u ovoj godini za tu namjenu osigurali smo 230.000 eura. Na ovaj način brinemo o sportašicama i sportašima i nakon njihove sportske karijere osiguravajući im uvjete za ostvarivanje boljih mogućnosti zaposlenja, a ujedno brinemo i o rastu i razvoju sustava sporta, motivirajući sportaše da kroz obrazovanje za izobrazbe trenera ostanu i dalje u sportu", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
Rok za prijavu je 31. listopada 2025. godine..
